Jorge Mirabal: Es necesario resolver la incongruencia política

|| Luis Chunga / Fotos María Moya

El subsecretario nacional del MAS considera que la solución de los problemas del país es con voto, diálogo y reconciliación

Cuando muchos pensaban que en Venezuela las ideologías estaban completas, renace el Movimiento Al Socialismo (MAS), con una gran fortaleza electoral. Un renacimiento que se ubica debajo de un paraguas para ser la intermediación entre las sociedades, al presentar un camino de conciliación por donde los venezolanos pueden transitar en busca de la reunificación como sociedad.

En entrevista exclusiva para El Periodiquito, Auténtica 107.5 FM y TRV, Jorge Mirabal, subsecretario nacional de la organización, aseguró que trabajan en la refundación del partido, para convertirse en una alternativa política que les permita cambiar lo que la mayoría considera que debe ser diferente.

Según Mirabal, la dirigencia está convencida que para lograr estos objetivos, tienen primero que elaborar planes de acción a través de la formación política, “porque llegará el momento que tengan que dar respuestas ante las comunidades, sin importar que sean de la oposición o del gobierno”.

Seguro de sí mismo, el dirigente adelantó que el candidato ideal de su agrupación política tiene que ser un socialdemócrata, “una persona que vaya más allá de lo que es la política y pueda generar un concepto transparente”.

Sin aspavientos, Mirabal señaló que su agrupación política propone elecciones primarias con segunda vuelta y tarjeta única de la oposición.

Llamó a la reflexión al recordar que el proceso electoral para elegir al presidente de la República y a los integrantes de la Asamblea Nacional, se realizará casi a final de 2024, por lo tanto, recomendó trabajar en aspectos más importantes.

“El 80% de los venezolanos se autodenominan opositores al mal gobierno del chavismo en el país, pero también 80% de la oposición está dividida en varios toletes, Alianza Democrática, la Plataforma Democrática, la MUD, los disidentes del chavismo, otro grupo que salió por allí llamado Izquierda Unida, y los opositores que no están alineados como el MAS, pero seguimos en búsqueda de la unidad entre todos”.

Recordó que los cuatro gobernadores de oposición, electos en noviembre de 2021, fueron apoyados por la tarjeta del MAS y 14 segundos lugares también recibieron el voto de la agrupación naranja.

HACIA A DÓNDE APUNTAN

Mirabal anunció que están en búsqueda de los mejores candidatos para gobernar unidos y rescatar la esperanza y el futuro de Venezuela.

El partido político quiere ser una alternativa que le permita a la sociedad una elección libre y soberana, para no caer en errores como cuando un sector de la oposición llamó a la abstención.

“Proponemos que nos sentemos en una mesa para hablar de los problemas sociales. Este gobierno es mentiroso, no es socialista, ni está a favor de la gente, es un gobierno que le quitó al ciudadano su propio pueblo, vamos a luchar para que la gente tenga voz siendo opositores o gobierno. No vamos a cerrarle las puertas a nadie”.

Reiteró que su agrupación política quiere sentarse a dialogar, no para buscar un candidato, sino para hacer un diagnóstico de los grandes problemas sociales.

“Es necesario resolver la incongruencia política, porque el valor de la democracia significa eso”.

EL PEOR ENEMIGO

Durante el conversatorio con el dirigente masista, propuso la discusión de la Ley Electoral de Venezuela, para que se respete la representación proporcional, que se garantice el voto de los partidos políticos individuales, el financiamiento de las organizaciones y una fiscalización para evitar la corrupción”.

Entiende que sí es posible una modificación de esta Ley, pero considera que a algunos no les conviene. “El principal enemigo del gobierno es el voto, es por eso que no quieren que los inmigrantes voten, y solamente puedan hacerlo los que estén legalmente residenciados en el exterior”.

Ante esto, cuestionó: “Si Venezuela no tiene embajada en EE UU, o con otros países del mundo, dónde van a sufragar esos venezolanos. Actualmente hay cerca de 6 millones de venezolanos votando en el exterior”.

LA DESUNIÓN OFICIAL

“Nosotros criticamos la división del partido desunido”, dijo Mirabal, al referirse al PSUV. Insistió en que “la gente ve que por un lado trabaja la gobernación y los legisladores del Consejo Legislativo por separados, así como funcionarios públicos con un trabajo que genera dudas”.

Refirió que aunque se anunció la reinauguración del Zoológico de Maracay, hay funcionarios dentro de la misma administración nacional que se oponen a este tipo de recintos.

“Pregúntenle al Fiscal General de la República qué opina del zoológico, hay informaciones disonantes sobre protección animal, investigación.”

A juicio del dirigente, hay fuerzas que no convergen en la línea del llamado “chavismo”.

¿Dónde están las misiones de Chávez, sin transporte público, los CDI, los SRI, ¿dónde están los reales del hospital de Las Tejerías?, ¿dónde está la construcción de la Maternidad de Turmero?

El subsecretario del MAS, quien además fue elegido Secretario Internacional y coordinador de las Comisiones de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), considera importante sentarse con la oposición para resolver la incongruencia política.

“Estoy en desacuerdo con el mal manejo que ellos hacen, pero eso no me hace su enemigo, no hay que tener mala percepción”.

Insistió en que el objetivo de la política actual debe ser reactivar la económica nacional y transformar a la sociedad. “No es retórico, ni utópico, el MAS sobrevivió y renace el partido con una fortaleza electoral, hay un renacimiento para ser la intermediación entre la sociedad y el gobierno nacional”.

Reiteró que la actual administración está alejada del concepto de socialismo.

“Es centralista, militarista, controlador, así que organicemos a la sociedad. El problema no es el nombre, lo que se quiere son programas y proyectos con capacidad de respuesta”.

“El gobierno le tiene miedo al voto, es por eso que no quiere aceptar que los inmigrantes sufraguen.”