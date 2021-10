En La Chapa colapsó red de aguas servidas

Karin Salanova candidata de la unidad para la alcaldía de Ribas acompañó a los habitantes del Sector la chapa, calle Arismendi , quienes salieron a denunciar la situación en la que viven, aguas con olores fueres imposible de aguantas y colapso en algunas alcantarillas.

Quienes allí habitan denunciaron que llevan más de cinco años con un trabajo inconcluso de la alcaldía del municipio Ribas en plena calle y cada vez está más hundida, cuando llueve todo colapsa, no hay carro que pase, ni andar con seguridad caminando.

Carlos Zapata candidato a concejal en ese circuito, dio a conocer que esta situación tiene mucho tiempo y no hay quien solvente el problema, se ha denunciado una y otra vez y no hay respuesta.

Por su parte varias mujeres del lugar explicaron cómo se les hace difícil con la situación de salud, ya que no tienen ningún centro asistencial cercano y hay muchos niños habitando esa comunidad, han tenido emergencias y deben acudir a taxis o algún familiar que los vaya a buscar porque no tienen auxilio cercano. El alumbrado público es pésimo y cuando acuden a corpoelec les manifiestan que no hay como reponer y debe ser la misma comunidad quien resuelva la compra de los bombillos.