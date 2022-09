Lluvias dejaron secuelas en tres sectores del norte de Maracay

|| Glenn Requena | Fotos: Glenn Requena / Rodolfo Gamarra

El paso hacia el poblado costero de Choroní fue reabierto este jueves a las 6:00 pm

Al menos tres comunidades al norte de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, estado Aragua, quedaron afectadas por las fuertes precipitaciones del pasado miércoles en horas de la noche. Sin embargo, las autoridades no reportaron daños materiales ni lesiones a personas.

Corozal, Los Naranjos y Los Rosales, fueron los sectores vulnerados tras las intensas lluvias del pasado miércoles. Es por ello que el equipo reporteril de El Periodiquito se dirigió hasta las mencionadas zonas para conocer la realidad que vivieron los vecinos de estos urbanismos.

Al menos 46 viviendas resultaron parcialmente anegadas en Corozal, pero no perdieron sus enseres, a pesar de que el agua rebasó el dique que protege a los cientos de familia en el sector.

Tras esta incidencia, brigadas del Instituto de Ambiente y Manejo Integral de la Basura (Iamib) en Girardot, estuvieron desde aproximadamente las 6:00 am de este jueves, para realizar trabajos de limpieza en el dique y así prevenir mayores riesgos a futuro.

“El agua llegó hasta las entradas de las casas, pero no hubo mayores afectaciones. La alcaldía tiene brigadas en el río Madre Vieja y en la quebrada El Pegón. El dique tiene dos bocas de salida y el mantenimiento es constante”, expresó una trabajadora de estas brigadas, cuyo nombre prefirió no revelar.

Ana Ramírez, miembro del consejo comunal de Corozal, detalló que las fuertes lluvias se registraron aproximadamente a las 5:00 pm y como convergen dos ríos en la zona, hubo desbordamiento del Madre Vieja.

Agregó que presentaron socavamiento en el paso vehicular que está adyacente al río y al puente, por lo que solicitó a las autoridades municipales que se aboquen a atender las necesidades de los vecinos.

LOS NARANJOS Y LOS ROSALES

El mal tiempo también se hizo sentir en Los Naranjos I y Los Rosales, donde los vecinos narraron que temieron ante el desbordamiento del río Madre Vieja. No obstante, el agua tampoco afectó gravemente las casas.

“La situación es sumamente delicada. El miércoles el río creció tanto que estuvo a punto de colapsar. Hoy estuviéramos aquí sobre una laguna”, indicó Ramón Pacheco, fundador de Los Naranjos.

Afirmó que es necesario que las autoridades regionales y municipales visiten la comunidad y atiendan las fallas en el sector, especialmente la poda de árboles que afectan el tendido eléctrico y puede causar “un apagón” en la comunidad, según los propios residentes.

“Si ese árbol se cae se lleva toda la corriente y vamos a pasar semanas sin luz, porque estamos sometidos a una desidia total”, puntualizó Pacheco. Por su parte, Luis Germanes, habitante de Los Rosales, solicitó la reparación de los gaviones que represan el río Madre Vieja, porque hay zonas fracturadas.

“Fue afectada esta zona esperando el oleaje mayor del dique Corozal, el río sobrepasó su nivel. Gracias a Dios que las aguas no llegaron a las casas”, aseguró.

REABIERTO EL PASO HACIA CHORONÍ En horas de la mañana de ayer, la alcaldía de Girardot informó a través de sus redes sociales que el paso vehicular hacia Choroní seguía restringido, ya que en el sector La Danta, cerca del kilómetro 8, se produjo un deslizamiento a causa de las lluvias del pasado miércoles. El ente municipal enfatizó que las maquinarias pesadas realizaron los trabajos de remoción de sedimentos, para reabrir el paso, lo que finalmente se logró a las 6:00 pm de ayer. Es de destacar que la circulación hacia Ocumare de la Costa estuvo abierta, las precipitaciones no produjeron daños en la carretera entre los municipios Costa de Oro y Mario Briceño Iragorry (MBI).

CALLES ANEGADAS EN MARIÑO

El municipio Santiago Mariño tampoco escapó de la fuerza del aguacero, el paso del viento y las lluvias dejaron las calles anegadas y un árbol caído, así lo informó Jesús Franco, director de Protección Civil (PC) en la localidad.

Explicó que la caída del árbol dejó sin servicio eléctrico por varias horas a la comunidad de 19 de Abril. Además, que las calles de La Gallera en Esteban Liendo, se inundaron.

Dijo que el nivel pluviométrico no se incrementó considerablemente, ya que solo se reportó anegación en calles.

PIDEN TRABAJOS EN LOS GAVIONES

Loyda Cobos, residente de Corozal

“Se les debe hacer mantenimiento a los gaviones, uno como vecino colabora, pero la naturaleza no. Lo que bajaba de allá arriba eran troncos y eso va para el dique y por eso es que tapan las compuertas”.

Milagros León, vecina de Los Naranjos

“Ya no tenemos gavión, si el agua sube pasa lo que ocurrió hace seis años, que se metió toda esa agua para las casas. Los entes no se han acercado, no han hecho nada”.