Panamá busca afianzar comercio con Venezuela

|| Yirvis Vásquez

El representante panameño en Venezuela aseguró que a la fecha el intercambio es favorable entre estas naciones

Juventino Caballero, jefe de misión y encargado de asuntos consulares de la embajada de Panamá en Venezuela, indicó que el objetivo de visitar el estado Aragua es exponer las condiciones que ofrece el país panameño para todos los venezolanos, en materia de inversión.

Durante un encuentro con empresarios de la entidad en la Cámara de Industriales, resaltó que la embajada de Panamá, como parte de su agenda de desarrollo y fortalecimiento de las relaciones comerciales, promueve la segunda gira empresarial.

“Llevamos ya la primera gira comercial que fue exitosa, con más de treinta y seis participantes, los asistentes regresaron contentos, al extremo de que estamos organizando para el mes de octubre la segunda gira”, dijo el diplomático.

Explicó que se enfocan en explicar el marco jurídico de las negociaciones. “Todo el que esté interesado debe conocer de las leyes fiscales que tenemos, y de las zonas especiales de inversión”.

El diplomático aseguró que entre las propuestas de negocio está que los venezolanos pueden invertir en metales, combustibles, prendas y zapatos, mientras que los panameños ofrecen productos como aluminio y frutas.

Según Caballero, “Panamá busca reforzar y desarrollar lazos comerciales con Venezuela” y puntualizó que este tipo de relaciones no se detienen, porque “existen inversiones de parte y parte, y hay que cuidar eso, están muy bien. El hecho que se impusieran visas, no quiere decir que no acepten a nadie”.

Informó que aún hay espacios para inscribirse, “incluso recibirán inscripciones hasta finales del mes de septiembre, para aplicar la visa lo más rápido posible”.

Asimismo, dijo que hasta la fecha Venezuela está en una situación favorable, ya que exporta mucho hacia este país. “Depende de la industria, pero zapatos, prendas de vestir y productos originarios de Venezuela, son aceptados en Panamá, ya que existe una gran población de venezolanos allá”.

EL DATO La segunda gira empresarial organizada por Panamá, contará con categorías en distintos productos agropecuarios, textiles, ropa, accesorios, tecnología, convirtiéndose en el evento ideal para la presentación de nuevos productos y servicios en el país panameños desde el 17 al 22 de octubre.