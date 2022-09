Universitarios reclaman presupuesto y mejoras de infraestructuras

|| Yirvis Vásquez / Fotos Cortesía

Luis Escalona, presidente de la Aproupel El Mácaro, aseguró que la universidad está “desamparada”

Bajos presupuestos, sumado a las fallas estructurales de las universidades, serían los principales factores que impedirían un regreso a las aulas de forma satisfactoria.

Luis Escalona, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Aproupel) El Mácaro, detalló que “todavía no hay condiciones recibir de manera adecuada a los estudiantes, puesto a que una universidad sin presupuesto no tiene cómo hacer mantenimiento preventivo y correctivo”.

Agregó que la UPEL El Mácaro no puede asumir la situación regular del mantenimiento de las instalaciones y menos “sufragar gastos de tendidos eléctricos, reparaciones de aulas, recuperaciones de áreas que han sido dañadas por la delincuencia, ni equipos tecnológicos de algunas dependencias”.

A juicio de Escalona, la universidad está “desamparada”, ya que no tiene un presupuesto, aunque resaltó que a través de las Bricomiles se han realizado algunos desmalezamientos de áreas, “pero no es suficiente con una brigada, sino que el presupuesto vuelva a las universidades para cubrir los gastos, no solo de la planta física, sino de transporte”.

El profesor manifestó que el gobierno no solo debe poner “una cara bonita” a estas instituciones, sino incluirse en temas profundos en cada recinto, en lo que respecta a las áreas estructurales y de seguridad.

“Para poder recibir estudiantes presenciales hay que pasar por un tema de recuperación estructural gigante”.

Por su parte, Sebastián Anselmi, representante de la Universidad de Carabobo en La Morita II, dijo que volver a las aulas siempre será un tema controversial, ante el bajo presupuesto que reciben desde 2008.

“Lo que no permite el buen funcionamiento de cada institución y genera gran incertidumbre de cómo volver a la universidad”. Anselmi dijo que el año pasado fueron blanco de vandalismo, lo que empeoró la situación.

Indicó que gracias a ciertas gestiones de autoridades universitarias se han podido recuperar “mínimamente” las condiciones de volver a las aulas, pero “las condiciones no están dadas”.