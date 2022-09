Luis Eduardo Martínez: Del diálogo la prioridad debe ser la recuperación económica con inclusión

A propósito del discurso del Presidente Biden en la Asamblea General de Naciones Unidas horas atrás, el diputado opositor Luis Eduardo Martínez señaló que “efectivamente hay que continuar dialogando, en un diálogo liderado por venezolanos, incluyente para que sea exitoso, en el cual la recuperación económica con inclusión social sea lo más importante y para ello debemos urgir a los gobiernos extranjeros que las aplican suspender de inmediato las sanciones que tanto daño han causado a millones de connacionales”.

Martínez precisó: “el Presidente estadounidense al referirse a Venezuela dijo textualmente we urge a Venezuelan-led dialogue and a return to free and fair elections lo que nadie discute. Hay que dialogar y hay que decidir el modelo de gobierno que deseamos la mayoría en elecciones libres y transparentes que constitucionalmente deben realizarse en el 2024 y para el cual todas las oposiciones se preparan ahora”.

“El Presidente Biden se refirió también a la emigración venezolana que cada día duele más. En las últimas 24 horas nadas más han muerto dos niños venezolanos cuando con sus familias cruzaban la selva de Darién pero nadie ignora que los que se han marchado en su casi totalidad lo han hecho en búsqueda de oportunidades que aquí no consiguen por fuerza de la crisis económica asi como esa crisis es producto de un modelo de gestión gubernamental equivocado, caduco pero a la par por las sanciones económicas especialmente las petroleras y financieras” agregó el también vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional para finalizar “es criminal someter hasta el 2024 al pueblo venezolano a crisis tras crisis. La recuperación económica del primer semestre e incluso la esperada para el año 2022 no será sostenible con las sanciones a plena vigencia”.

|| Nota de Prensa