Especialistas evitan uso de medicamentos importados

|| Yirvis Vásquez / Foto Yirvis Vásquez

Farmacéuticos recomiendan usar compuestos de laboratorios nacionales para evitar cualquier reacción adversa

Especialistas en Venezuela coinciden en tener sus reservas con respecto a medicamentos importados de India e Irán, al resaltar que los componentes o la manera de almacenarlos no cumplen con los reglamentos exigidos por las normativas del país.

“A qué costo las personas pueden comprar estos medicamentos, la salud es importante”, expresó Katherine Bolet, encargada de compras de una farmacia en Maracay, quien aseguró que no tienen entre su inventario medicinas de estas naciones, sino que optan por compuestos “que cumplan con todos los requerimientos nacionales”.

Detalló que al principio por la situación económica sí los traían, sin embargo, al conocer de testimonios con reacciones adversas, prefirieron dejar su venta. “Con los productos nacionales nosotros tenemos a quien acudir ante una reacción contraria, con estos no”.

Por su parte, Dulce De Figallo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos del estado Aragua, aclaró que no hay fallas de calidad de los preparados medicinales traídos de Irán y la India, sino “como se venden en camiones, no disponen de una buena conservación y no ejercen la acción terapéutica adecuada, para eso se requiere que se tengan registros sanitarios y que puedan pasar por el Instituto Nacional de Higiene”.

Sin embargo, para algunos profesionales de la salud, este tipo de medicamentos no cumplen con el perfil de vigilancia, ni estudios de bioequivalencia que normalmente tienen las empresas venezolanas, por lo que no lo recomiendan a sus pacientes.