Compras de última hora colmaron ferias escolares

|| Rodolfo Gamarra / Fotos: Rodolfo Gamarra

Padres y representantes visitaron ayer varios negocios para poder complementar la lista de requerimientos de los estudiantes

Con el inicio del nuevo período educativo aumentó la demanda de útiles, calzados y uniformes. Ayer algunos padres y representantes hicieron largas colas frente librerías y ferias escolares de Maracay, para complementar el traje estudiantil o la lista de requerimiento para la vuelta a clases.

En un recorrido realizado por el centro de la ciudad, se observó cómo hacían compras de última hora en estos locales. Algunos confesaron que debieron recorrer varios comercios para adquirir todo lo necesario y “ahorrar algo de dinero que siempre hará falta para alguna otra cosa que necesite el muchacho”.

Por su parte, los vendedores coinciden en que han tenido que ampliar sus horarios y en ocasiones, la demanda supera al número de personas dispuestas para su atención, por lo que se forman largas colas en la parte exterior del local y en las cajas para pagar.

“Las ventas se han incrementado este año exponencialmente, en comparación con el año pasado, apenas en la última semana de septiembre, pero sobre todo el pasado fin de semana. Los compradores de última hora aprovecharon el cobro de la quincena para comprar lo que les hacía falta”, relató el encargado de uno de estos negocios.

Yolimar Rojas, representante rezagada, contó que “para poder comprar todo he tenido que recorrer varias ferias escolares, me ha costado un poco uno que otro texto, pero al final he conseguido lo necesario”.

César González, comprador, comentó que los negocios que visitó estaban full de clientes, por lo que tuvo que hacer varias colas para poder pagar.