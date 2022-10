Maduro: Nadie se va a quedar abandonado sin casa

ZONA RESTRINGIDA El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, dijo que no permitirán el acceso de vehículos o personas no acreditadas al lugar de devastación. “Aquí hay un estado de alarma, una zona decretada de desastre, y no se permite el acceso ni de ningún periodista ni de cualquier empresa privada, porque estamos trabajando. Previa autorización del Ministerio se comunican con nosotros a través de las redes, a través del VEN-911, con Protección Civil y nosotros, de manera organizada, haremos las planificaciones necesarias”, agregó el funcionario. Ceballos se atrevió a asegurar que “hay plena libertad de información” solo porque están en el sitio los canales estatales. “Todos tienen derecho a la información, y nosotros lo garantizamos, pero en esta fase les pido paciencia y que, por favor, cumplan con estas directrices del gobierno bolivariano, no vamos a aceptar el incumplimiento de las leyes ni de las normas. Tiene que haber orden y les pedimos que, por favor, colaboren”, dijo.