En San Sebastián de los Reyes supervisan canales y ríos

Con el fin de evaluar la situación de los ríos y canales de lluvia en el municipio San Sebastián de los Reyes, el alcalde Andrés Aular, acompañado por los concejales, realizaron un recorrido para constatar como se encuentran los mismos, luego de los constantes aguaceros que han caído en a región.

En este recorrido el mandatario resaltó que el trabajo preventivo de limpieza ha sido fundamental para hasta ayer no tener reportes de afectaciones o posibles situaciones, no obstante, van a continuar con el monitoreo e invitó a las comunidades a mantener estos ríos y canales limpios, no lancen objetos, ni basura que puedan generar una obstaculización.

Aular destacó que todos los cuerpos de seguridad que funcionan en el municipio están alertas y atentos ante cualquier emergencia, en este sentido resaltó el compromiso de estos funcionarios municipales y regionales.

