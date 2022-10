Animales abandonados en El Castaño son rescatados por médicos veterinarios

No encuentra a su mascota Fity Fity Una tragedia está viviendo Antonia Figueroa, porque desde el día de la tragedia su perrita, asustada por todo lo que estaba sucediendo, se salió de su casa y hasta el momento no aparece. “Por favor pido a quienes encuentren en el camino a mi perrita Fity Fity, que me la hagan llegar, es de color negro y tiene dos manchas blancas en los ojos, es muy cariñosa, se ‘pega’ ante cualquier persona que le hace cariño, para que por favor me la devuelvan porque ella es la consentida de mi nietecita”, imploró. Aseguró que la (s) persona (s) que la encuentren se la pueden entregar a los médicos veterinarios rescatistas.