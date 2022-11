Recomiendan hervir el agua para evitar fiebre tifoidea

¿HAY INMUNIZACIÓN? En el mundo también existen vacunas: una vacuna inyectable para mayores de 2 años y una vacuna oral (en cápsulas) atenuada con organismos vivos para mayores de 5 años. No obstante, según la OMS, su inmunidad es corta y no están aprobadas para menores de 2 años. De acuerdo con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (Svpp), en Venezuela está autorizada la vacuna inyectable en jeringa precargada de 0,5 cc y se aplica a partir de los 2 años de edad, pero no está incorporada en la vacunación de rutina por ser una enfermedad relativamente poco frecuente.