Docentes sorprendidos ante modificación de horas académicas

AFECTADOS POR LAS LLUVIAS El profesor Richard Rivas aseguró que las lluvias son “un problema serio”, porque las infraestructuras están deterioradas y tienen un desgaste de décadas. “Al no recibir un adecuado mantenimiento por supuesto afecta. Años que no se impermeabilizan los planteles y llueve más adentro que afuera. Las sedes están en situaciones delicadas y los terrenos van desplazándose con las lluvias. Eso pone en riesgo cualquier solidez de la infraestructura como tal”. El gremialista no precisó cuántos planteles están afectados en la entidad por causas naturales.