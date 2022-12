Transportistas hacia Ocumare y Choroní listos para fiestas navideñas

|| Luis Chunga

Fiscales y conductores que cubren la ruta de las Costas de Aragua (Ocumare de la Costa y Choroní) anunciaron que se encuentran listos y preparados para transportar a los turistas durante las fiestas de Navidad 2022 y año nuevo 2023.

Dijeron que las vías se encuentran en buenas condiciones para incentivar el turismo, pero advirtieron que todo depende de la madre naturaleza para que no ocurran deslizamientos.

Es importante señalar que por estas fechas el turismo hacia la zona central del país es uno de los más buscados en los días festivos, especialmente en fiestas navideñas y del año nuevo.

“El sector comercial y turístico de Ocumare de la Costa espera con mucho entusiasmo a los turistas del país y del extranjero, tenemos suficientes autobuses en servicio, el servicio de alumbrado sin problemas, hay seguridad, y los habitantes y vendedores de las playas esperan muchos turistas; ya que buscan recuperarse luego de la pandemia y posteriormente por las fuertes lluvias” dijo el fiscal Albert Rangel.

La situación es diferente en la parada informal de carros por puesto, ubicado fuera del Terminal, donde los conductores aseguraron que por el momento no tiene una tarifa definida porque no hay garantía de paso para las playas aragüeñas. “No hay clientes, porque saben que los constantes derrumbes impiden el paso es por eso que evitar viajar para no quedarse varados, vamos a ver que sucede en esta semana” señalaron.

CHORONÍ LISTA

Por su parte un conductor de los colectivos Maracay – Choroní, aseguró que para estas fiestas navideñas tienen unidades suficientes en servicio. “Contamos con unidades suficientes y en perfectas condiciones para trasladar a los turistas hacia Choroní, solo estamos esperando el inicio del flujo de temporadistas” dijo Pedro Sánchez