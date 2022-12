¿Qué implica la posible presencia de la gripe aviar en Venezuela?

“ES UN VIRUS” Ramón Rubio comentó que la gripe aviar es un virus, por lo que debe tratarse como una virosis, la fiebre con antipiréticos, malestar general con analgésicos y hay ocasiones que se requiere tratamiento después del diagnóstico preciso. Agregó que esta enfermedad es capaz de afectar el sistema nervioso y puede producir encefalitis, no obstante, no es habitual porque mayormente es una sintomatología insidiosa. “El paciente decae, pero no a la muerte, aunque es una posibilidad que hay que tener en cuenta”, recalcó el profesional de la salud.