Fedecámaras prevé impacto económico por aumento del gasoil

Representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carabobo, aseguran que el nuevo aumento del combustible impactará directamente en la economía del país.

"No solamente está afectando el transporte, sino todo lo que tenga que ver con combustible. También hemos visto que hay un flujo más constante de cisternas para las estaciones de servicio, pero el problema sigue siendo el mismo, no hay suficientes", manifestó Rafael Trejo, presidente de la institución de la entidad.

Indicó que posiblemente los transportistas tendrán que incrementar el costo del pasaje y que las fallas en los servicios públicos afecta la productividad de las empresas. Por su parte, El primer vicepresidente de Fedeagro, Osman Quero, estima que las consecuencias del alza de este combustible pueden ser mayores en el precio de los productos acabados.

"Lo peor que puede pasar es que no se defina el precio definitivo para el sector agrícola, industrial etc; y en consecuencia, esto trae que sucedan estos temas (…) no hay una gaceta que establezca que el diésel está teniendo un precio, no hay una comunicación formal (…) hoy por hoy el mercado se mantiene en una situación un poco oscura, y es necesario que se establezca un precio y la distribución sea libre", dijo.

Pdvsa autorizó el cobro a precio internacional, es decir, 50 centavos de dólar. Sin embargo, por ahora no sería para todas las estaciones de servicio.