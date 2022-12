¿Cómo llevar los duelos por muertes de familiares?

¿CÓMO AFRONTARLO? La aceptación: aceptar que se vive un momento personal difícil sin que genere auto reproches, auto juzgamientos o auto cuestionamientos, de tal forma que desde la aceptación se reconozca que esta situación va a ser por tiempo limitado y va a permitir vivir estas fechas no iguales a cómo eran con la presencia del ser querido, sino con otra mirada, incluyendo la alegría, el amor y la esperanza como invitados nuevamente de estas fiestas.

Honrar al ser querido que ya no se encuentra presente. No desde el sentimiento de vacío que ha dejado su ausencia, sino desde la gratitud.

Busca compartir la noche de Navidad y de Año Nuevo con los seres queridos, amigos; planear las cenas o actividades que les gustaría hacer, recordando siempre que tu disfrute es parte de honrar a quien ya no se encuentra contigo.

Expresar las emociones: no restrinjas, ya que manifestar lo que sientes en momentos como estos, es honrarte a ti mismo y fortaleces tu amor propio. En la noche de celebración o en el transcurso del día puedes hacer algún rito que sea el símbolo del recuerdo y presencia de tu ser querido. Realizar actividades físicas como caminar, practicar yoga, meditar o hacer ejercicio.

Cultivar la espiritualidad.

Acude a un profesional: si sientes que es una situación que te sobrepasa no dudes en buscar ayuda profesional.