Algunos medicamentos importados no tendrían registro sanitario

|| Glenn Requena / Foto: Cortesía

Estos productos deben pasar por el Instituto Nacional de Higiene para que se garantice su calidad

De acuerdo a la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), el mercado farmacéutico de Venezuela creció un 14 % entre enero y octubre de este año respecto al mismo periodo de 2021. Sin embargo, el Colegio de Farmacéuticos del estado Aragua, aseveró que la mayoría de los medicamentos que están en el país son importados, que no cuentan con el aval de las autoridades nacionales.

Dulce de Figallo, presidente de la organización gremial en la región, detalló que muchos de los medicamentos importados no tienen registro sanitario, cuando deberían tenerlo para que se garanticen su calidad.

“Se garantice la calidad para que sean medicamentos puros. Sean medicamentos bueno y no esos que vienen al país y no tienen registro sanitario y no pasan por el Instituto Nacional de Higiene”, recalcó la directiva.

Explicó que los medicamentos que no tienen registro sanitario pueden traer problemas de salud. Es por ello que espera que para el próximo año los remedios pasen por el instituto técnico y regulador de todo el sector.

“Cuando pasan por el Instituto Nacional de Higiene sabemos cuales son los principios activos que contienen esos medicamentos, y así se sabe si son seguros y de calidad”, expresó.

Estimó que para 2023 haya mayores productos nacionales en los establecimientos farmacéuticos, ya que gran parte de estos son importados.

Por otra parte, el Cifar señaló que, en los 10 primeros meses del año, se colocaron en el mercado 147.29 millones de medicamentos, que son 18.66 millones de unidades más que en el mismo lapso de 2021, cuando se distribuyeron 128.63 millones de medicinas en las farmacias.