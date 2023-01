Docentes de Aragua conmemoraron su día bajo protesta

LA RESPUESTA Referente a la creación de un Movimiento Nacional de Maestros que propusieron docentes seguidores del Gobierno, el pasado sábado durante una marcha en Caracas, consideró que con esta manifestación “lo que quieren es desmontar la movilización real del magisterio, pero no van a poder contra el impulso de los maestros venezolanos”. Por su parte, Cilia Pérez, de la Universidad de Carabobo (UC), señaló que seguirán en las calles. “El madrugonazo que nos dio el gobierno con ese bono no nos detendrá, además tiene que ser todos los sectores que están en la calle, no puede solo ser para el magisterio, somos todos los afectados por el bajo poder adquisitivo de los venezolanos, debemos estar de duelo ya que nos quitaron el sueldo”.