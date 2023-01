Un 12% de los adultos mayores en Venezuela viven solos

|| Rodolfo Gamarra / Foto: Cortesía

En el año 2022 hubo un incremento de la tasa de suicidios de personas de la tercera edad

Luis Francisco Cabezas, director general de Convite, asociación civil sin fines de lucro que trabaja en la promoción de los derechos humanos, reveló que realizaron un estudio en 2022, en 19 estados del país, que dio como resultado que entre 10% y 12% de los adultos mayores viven solos.

Según los estudios, se trata de una población de adultos mayores que requiere de atención en cuanto al factor psicológico y social.

“El hecho de encontrarse solos y sin afectos ha producido un marcado deterioro de la salud emocional en este sector vulnerable de la población. La crisis migratoria en el país ha contribuido con esta situación”. Resaltó que en la actualidad existen pocos centros asistenciales donde puede recurrir cuando se trata de problemas de salud mental.

Algunas ONG, cuentan con este tipo de asistencia, pero no son suficientes para la demanda nacional. “El país no se encuentra preparado para envejecer, no existe una cultura sobre el envejecimiento”.

Agregó que las estadísticas revelan que en el año 2022, hubo un incremento de la tasa de suicidios de personas de la tercera edad. Enfatizó que el otro problema es la seguridad social en el país.

“Tenemos una seguridad social que ni protege ni cuida”, indicó el caso de las pensiones que apenas llegan a los $ 8 y deberían alcanzar para todo un mes.