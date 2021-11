Gutiérrez: Hay que votar el 21N para cambiarlo todo

||NP

El secretario general nacional de AD instó a la colectividad a respaldar las candidaturas de quienes apuestan a un proyecto diferente

Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional de Acción Democrática (AD), abrió un encuentro de calle en el municipio Sucre del estado Aragua, donde respaldó las candidaturas del abanderado a la gobernación y a la alcaldía de esa jurisdicción, Luis E. Martínez y Clever Lara, respectivamente.

"Un aragüeño no puede estar contento con el pésimo servicio de luz, de agua y de gas. No puede estar contento con la situación económica de país. No puede estar contento teniendo un familiar fuera de Venezuela pasando trabajo. Por eso hay que votar el próximo 21 de noviembre para cambiar todo".

Gutiérrez también estuvo acompañado por los candidatos al Consejo Legislativo y Concejo Municipal, así como por los jefes de las organizaciones políticas que conforman la Gran Alianza Democrática en la región, momento que aprovechó para hacer un llamado a la reconciliación y al trabajo organizado “para sacar a Aragua de la crisis”.

En su discurso envió un mensaje al presidente de la República, Nicolás Maduro: El 21 de noviembre, los gobernadores y alcaldes cómplices de su pésima gestión, saldrán a través del voto", al tiempo que le aseguró que en 2024, también lo van a sacar de Miraflores por la misma vía constitucional.

ARAGUA DIFERENTE

Durante su intervención, Luis Eduardo Martínez secundó las declaraciones de Gutiérrez, al tiempo que agregó que Aragua será pieza fundamental para el cambio que vendrá en Venezuela.

"No hay posibilidad de que el PSUV gane una alcaldía o la Gobernación, si quienes están descontentos con la calidad de vida que tienen, salen a votar, por eso mi llamado es a salir el 21 de noviembre a votar", dijo el máximo representante de la oposición democrática en Aragua.

Martínez, dijo que su campaña está basada en propuestas concretas para sacar a los aragüeños de los problemas que más los angustian y que próximamente serán dadas a conocer en detalle.