El MAS defiende las primarias con segunda vuelta

|| Luis Chunga / Fotos Cortesía

La dirigencia de la tolda naranja celebra 52 años de fundación con la conferencia nacional “La Venezuela que viene”

María Verdeal Durán, vicepresidenta nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), consideró que los sectores democráticos del país deben construir el camino para lograr una candidatura única, es por eso que su agrupación política propone las primarias con doble vuelta, porque mediante un compromiso y acuerdo permitiría que quienes queden en primer y segundo lugar sean la “fórmula presidente y vicepresidente”.

Esta propuesta ha sido considerada dentro de los eventos en el marco de los 52 años de fundación de la llamada tolda naranja.

Según Verdeal Durán, los masistas intercambian opiniones con sectores políticos, sociales, económicos y comunidad en general, mediante una convocatoria amplia llamada “La Venezuela que viene”.

Consideró que también es el momento para que su agrupación política se adapte a los tiempos modernos, por lo que necesitan renovación dentro de sus filas y así sean un instrumento que trascienda y sirva para generar un cambio democrático.

¿QUÉ PROPONEN?

En entrevista especial para El Periodiquito, María Verdeal Durán reiteró que mantienen la fe que en esta oportunidad todos los venezolanos serán y deben ser protagonistas.

“Es una ocasión que debe ser plural, inclusiva y sin sectarismo, ningún tipo de división y ver de manera positiva la posibilidad de construir el mejor país”.

Aseguró que esto es parte de una propuesta que “no tiene nada que ver con la narrativa de la construcción de esa Venezuela posible. Ni la cuarta ni la quinta, sino otra Venezuela”.

“Tenemos que ser todos protagonistas porque el país ahorita se encuentra devastado, muchas veces lo ven sin futuro, sobre todo hay que tener en cuenta a la juventud, que lamentablemente en estos momentos tiene como mayor anhelo conseguir cinco mil dólares para irse del país”.

La dirigente confesó que aspira y sueña con una Venezuela productiva, de esperanza y de igualdad de oportunidades para todos sus habitantes.

“Estamos en un año electoral y eso va a marcar también la construcción de un proyecto de país viable, donde debe existir seguridad jurídica, seguridad ciudadana, respeto al Estado de derecho como tal y eso se tiene que construir con todos los sectores de la sociedad”.

LA DEFENSA

María Verdeal sustentó la tesis de la segunda vuelta en el proceso de primarias de la oposición, al aseverar que permitirá una fortaleza mayor a los candidatos.

“Tenemos un abanico de por lo menos 40 candidatos opositores o de repente disminuirá, la segunda vuelta permite opciones de alianza, apoyos y esos acuerdos democráticos generarían la oportunidad de fortalecer una candidatura”.

Reconoció que “lamentablemente” la Comisión organizadora de las primarias ha dicho que es difícil y poco probable que se realice una segunda vuelta, sin embargo, la dirigente con su experiencia afirmó que la política es muy dinámica y cambiante, por lo que “todo puede suceder”.

“Nosotros en el MAS hemos dicho que hay que tener paciencia para ir analizando como se va desenvolviendo el panorama político, sin dejar de actuar, recorrer el país para ir analizando como ven el ánimo de la gente, seguramente nos vamos a encontrar con personas que dicen que van a participar en las primarias porque cada quien tiene sus preferencias”.

Agregó que hay los que dicen que no van a participar, pero votarán en las presidenciales por el ganador de las primarias, “y siempre existe un tercer grupo que opta por no respaldar a ninguno”.

Resaltó la necesidad de reconocer cuando dicen que la dirigencia política está mal vista por los ciudadanos, por los errores que se han cometido, “por no hacer un mea culpa y decir nosotros nos equivocamos. Aún cuando en el MAS no tenemos responsabilidad, no decimos nunca que nos hemos saltado la ruta pacífica, electoral y democrática”.

Aclaró que la esperanza del partido Movimiento Al Socialismo es llegar a buen término en la ruta.

“Ha sido un error la abstención, han sido un error los caminos sin destinos que han generado una gran frustración en los ciudadanos”.

Sin embargo, destacó que esa frustración que mantiene alejado de la política a un sector de los venezolanos, a partir de ahora puede convertirse en una luz al final del túnel, “porque Venezuela necesita de todos”.

Se refirió a los connacionales en el exterior que tienen la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales, sobre todo ahora que se abrió el camino de las relaciones diplomáticas con Colombia, Brasil, Argentina, entre otros países.

“Es una buena oportunidad para que los venezolanos en el exterior puedan votar en las presidenciales cuando se abran los consulados, pero hay países donde no reconocen al gobierno nacional, lamentablemente en esas naciones muchos compatriotas no podrán participar”.

La dirigente fue enfática al asegurar que el MAS no apoyará a ningún candidato.

“Nosotros apoyamos la metodología (las primarias), apoyamos la disposición de los venezolanos de construir una candidatura única y unitaria, considero que nosotros hacemos un mejor servicio al país tratando de unificar a todos los sectores”.

LO QUE MÁS HA COSTADO La versátil dirigente del MAS indicó que no desacreditarán a ningún sector, al considerar que el ciudadano común “está muy claro de quién es quién”. Mencionó que se habla de un voto de protesta, ante lo que se limitó a exhortar a no apartarse de la realidad y dejar de creer en personajes irreales. “Lo peor que podemos tener dentro de esta grave situación del país es creer en un Mesías o en un salvador. Esa no es la opinión de Venezuela, esa opción nos ha costado muy caro”.

“Ojalá que los venezolanos no se enrumben por cualquier aventurero que pueda presentar un proyecto, ojalá que no se equivoquen y caigamos nuevamente en el espejismo de que existe una persona que puede salvar al país. Aquí todos somos necesarios”.