Médicos se reinventan en búsqueda de mejores ingresos

Cada 10 de marzo se conmemora el Día del Médico en Venezuela

Profesionales de la salud en Venezuela han tenido que emprender su propio negocio para paliar la situación económica. Entre consultas privadas, dar clases o tener un emprendimiento de comida, dulce u otro rubro, es parte de los caminos tomados por un porcentaje considerable de profesionales de la salud que buscan obtener mayores ingresos.

Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, precisó que el gremio no escapa de la situación económica y social que vive el país.

“Una serie de variantes que los atacan, los desaniman o que afectan su ejercicio. Empecemos por la premisa que todo trabajo debe ser remunerado y lamentablemente en Venezuela la salud y la educación no son los mejores pagados”.

Rubio aseguró que afortunadamente los médicos al hacer ejercer por cuenta propia no obtienen los dividendos esperados, “a pesar que los costos son asequibles”, en comparación a otros países.

“Nuestros médicos se están reinventando con consultas a domicilio que nunca habían hecho, consultas online, trabajan en dos o tres lugares, todo para poder tener un sustento para poder sustentarse”, expresó Rubio.

Añadió que también se dedican a otras actividades comerciales alejadas de lo que estudiaron por más de cinco años en una universidad.

SU PROPIO CONSULTORIO

José Luis Roa, médico cardiólogo desde hace tres años empezó a ser su propio jefe, ya que en pandemia algunos colegas no pasaban consulta, fue cuando tuvo la idea de crear su propio consultorio, -proyecto que estaba en su mente antes de graduarse, pero que se materializó en el período de cuarentena por COVID-19, el cual comenzó primero con consultas residenciales.

“En vista de toda esta situación nació una prestadora del servicio, empezó primero a domicilio para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares, pero un años más tarde abrió la unidad, donde a la fecha se han atendido alrededor de 5.000 personas, unos 60 pacientes semanales”.

Roa detalló que este proyecto ya materializado fue un emprendimiento personal que empezó solo con colocar holter, mapa y luego la realización de cardiogramas, hoy día ya se hacen todos los exámenes requeridos a bajo costo. Cabe resaltar que el médico manifestó que debido a la gran demanda de pacientes ya deben buscar otros espacios.

IMPARTEN CLASES

Benito Aguilera, médico cirujano, con trayectoria reconocida en Maracay, con cargos importantes en los centros de salud de la región, precisó que desde el año 2008 comparte sus actividades asistenciales como docente en la Universidad de Carabobo, donde imparte clases a los hoy nuevos médicos.

“Actualmente estoy en la jefatura del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Carabobo, núcleo Aragua y tenemos un componente docente importante como médico”.

Añadió que igualmente comparte actividades de docencias en el HCM con cada uno de los postgrados. Aguilera dijo que esto lo hace en vista de la situación económica además de impartir sus conocimientos a los nuevos colegas.

VOCACIÓN

La doctora Irma Agüero, ejerce desde hace 31 años la medicina, con un postgrado de Puericultura y Pediatría por la Universidad de Carabobo en el Hospital Central. Detalló que desde hace 21 años tiene el honor de ser profesora ordinaria de la UC.

“Soy una persona que ama la medicina, pero también la docencia, ambas profesiones me llevan cada día a mejorar, siempre me pregunto, si soy una pediatra prestada a la docencia o una docente prestada a la pediatría”. Agüero consideró que el médico que no es docente, no le llega a sus pacientes. “Todos los médicos tenemos algo de maestros”. Reiteró que la satisfacción que tiene con ambas profesiones es “inmensa”.

“Ver a todos los muchachos llenos de sueños en el primer año es grandioso. Siempre he dicho que soy una cumplidora de sueños desde la dirección de la escuela de medicina de la UC”.

CONMEMORACIÓN

Desde el año de 1955, el 10 de marzo fue aprobado por la Federación Médica Venezolana para conmemorar el Día nacional del Médico, fecha en la que también se recuerda el nacimiento del Dr. José María Vargas, médico y cirujano, fundador de la Sociedad Médica de Caracas, que se destacó en su época por su dedicación, preparación profesional aplicación de técnicas novedosas de medicina en el país.