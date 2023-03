Habitantes de El Paraíso en FLA viven entre aguas negras

|| Yirvis Vásquez

Vecinos aseguran que esta situación tiene más de dos años, sin respuestas concretas

Habitantes del sector El Paraíso, en el municipio Francisco Linares Alcántara (FLA), en el estado Aragua, denunciaron el colapso de la red de aguas servidas. Esta problemática tiene más de dos años, por lo que familias solicitan a las autoridades correspondientes solventar la situación.

Residentes indicaron que haces unos meses un grupo de trabajadores de la alcaldía se trasladó a la zona para atender la falla, pero al parecer lo que hicieron fue empeorar la problemática.

“Frente a mi casa hay un muro de escombros, porque abrieron en la mitad de la calle para revisar las cloacas y dejaron eso así, no han dado respuestas, está la calle dañada y las cloacas de las casas colapsadas porque no han cambiado las tuberías. Los carros no pueden pasar y el olor es desagradable”, expresó uno de los habitantes identificado como Endrick Gómez.

Otro vecino, cuyo nombre no reveló, manifestó que toda la red está deteriorada con las calles colapsadas, lo que genera enfermedades ante la presencia de insectos y el mal olor. Agregaron que tienen más de dos años con esta situación que impide hasta el paso de vehículos,

La falta de alumbrado se suma a las carencias que presenta la comunidad, ante lo que esperan una pronta respuesta por parte de la alcaldía, ya que se acerca el período lluvioso y la situación es más complicada.