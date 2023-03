Fallas eléctricas afectan ventas de productos cárnicos

|| Glenn Requena

El kilo de carne se oferta entre Bs 150 y Bs 160, el pernil en siete dólares y el pollo entero en Bs 5

Las ventas de los productos cárnicos no han sido las proyectadas por parte de los comerciantes desde hace varios días, ya que las constantes fallas eléctricas afectan la demanda, al no tener conectividad para el pago en los puntos de débito.

El equipo reporteril de El Periodiquito se acercó ayer al Mercado Libre de Maracay, en el municipio Girardot, donde los vendedores coincidieron que desde la semana pasada se han registrado fluctuaciones eléctricas, lo que genera que la mayoría de los comercios no vendan su mercancía.

“El movimiento ha sido frío, las ventas bajas. Hemos tenido muchos problemas con la energía eléctrica y obviamente afectan las ventas”, expresó Robert Álvarez, comerciante.

Indicó que el rubro se oferta entre Bs 150 y Bs 160, cuando anteriormente estaba entre Bs 180 y Bs 190. Sin embargo, la carne molida es la más solicitada a un costo de Bs 150.

César Ramírez, también vendedor, comentó que al no haber electricidad, los puntos de ventas no funcionan como deberían, por lo que los clientes no pueden comprar sus productos.

Por otra parte, Mariana Moreira, encargada de un local que vende pollo, destacó que la baja demanda ha hecho que el rubro baje su precio. “Ahora se consigue en 58 bolívares, pero las fallas de electricidad también juegan en contra”.

“El sábado se fue la luz toda la mañana y ayer (martes) se volvió a ir y eso afecta las ventas”, precisó la comerciante.

LISTA DE PRECIOS