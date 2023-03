Inaugurada primera sala de maternidad en San Mateo

|| Redacción El Periodiquito

Tienen proyectado atender al menos 40 partos cada mes, en una moderna infraestructura totalmente equipada y personal cualificado

Karina Carpio, gobernadora del estado Aragua, junto a Magaly Gutiérrez, ministra de Salud y Lolimar Montilla, alcaldesa de San Mateo, inauguraron este viernes la primera sala de maternidad del municipio Bolívar, que funcionará en el ambulatorio José Rafael Villamizar González, “con el propósito de reivindicar el gentilicio sanmateano y atender a las madres gestantes”.

La mandataria regional explicó que estas instalaciones cuentan con una estructura moderna, sala de espera con recepción, dos consultorios médicos, un área de control y suministro, sala de preparto, área de cuidados neonatales, área de enfermería, sala de postparto con seis camas clínicas, sala de parto para atender a dos pacientes, con cuna e incubadora, un área de cuarto de filtro, cuarto médico, área de faena sucia y limpia, además de un sistema de control contra incendios.

Resaltó que tienen estipulado atender unos 40 partos mensuales y en las guardias se contará con 18 enfermeras, 6 especialistas y 2 médicos residentes.

“Atenderemos partos naturales de baja complejidad y contamos a su vez con nuestra ambulancia, lo único que necesitamos es que las mujeres se controlen a tiempo sus embarazos”, dijo la gobernadora.

Según la mandataria regional, con esta obra de envergadura se reivindica el gentilicio sanmateano, ya que las embarazadas de la localidad tenían que migrar a otros municipios para tener a sus bebés, debido a que en la localidad no había dónde atenderlas.

“Nos hemos empeñado en un solo norte, el tema salud es algo tan vulnerable e importante (…) desde hace más de 60 años no se inauguraba una sala de maternidad. San Mateo tiene una carga histórica, es parte de nuestra tierra, es nuestra patria, es por ello que no debemos de perder la fe, la fe son dos letras; pero es lo que nos mantiene vivos, un Dios maravilloso, no perdamos nunca la fe, nos queda mucho por hacer”.

Por su parte, la alcaldesa Montilla agradeció el apoyo del gobierno nacional y regional para lograr esta construcción, así como de la empresa privada que se unió a la cristalización del proyecto.

“Llegó el día en que podemos decir que recuperamos nuestro gentilicio, a partir de este momento todos los niños que nazcan en esta hermosa maternidad, serán sanmateanos”.

ESPACIOS DIGNOS La ministra Magaly Gutiérrez resaltó el esfuerzo por lograr edificar la moderna infraestructura de salud, a pesar de los obstáculos económicos. “Entregamos espacios dignos, con la atención y equipos de primera para las madres y los bebés (…) el personal de salud sabe cuánto sacrificio se ha hecho para darle la mejor atención al pueblo, qué bendición poder contar con espacios dignos en esta maternidad”. Sin especificar, la funcionaria adelantó que vendrán más noticias buenas para la entidad en el área que le corresponde. “Van a tener un giro favorable en el sector salud, vamos a renacer”.

EL DATO

Karina Carpio, gobernadora de Aragua, acompañó a Magaly Gutiérrez, ministra de Salud, durante un recorrido realizado por distintos centros asistenciales de la entidad como el Hospital José María Vargas de Cagua y la Clínica Psiquiátrica de Maracay.