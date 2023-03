Juramentado José Arias como alcalde de Las Tejerías

¿ELECCIONES? Al no cumplirse la mitad del período de gestión del alcalde saliente, deberían convocarse nuevas elecciones, según lo establece la Ley del Poder Electoral, que tras la ausencia del alcalde titular el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que llamar a comicios en un período de 30 días. Ante la pregunta de si se convocará este proceso, José Arias aseveró que no busca usurpar una función en la jurisdicción y es por ello que es el CNE el ente que debe informar de un proceso electoral. “Nosotros somos legalistas. Bien irresponsable sería yo en usurpar una función. Toda función usurpada es nula y sus efectos son nulos. No es a mí a quien le corresponde convocar, sino al CNE como órgano rector”, destacó.