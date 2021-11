Karina Carpio: Soy una mujer de retos y Aragua me conoce

Lo mejor está por venir Karina Carpio confesó que uno de sus deseos es continuar llevando amor en un mundo dividido, pero que está segura que puede llegar a ser más humano, bajo el poder transformador de la mujer. “Las he visto y estoy convencida de su potencialidad, que podemos dar una apertura en lo moral comprometidas con esta tierra, todos nos necesitamos, no basta con hacer promesas electorales, sino trabajar”. Señaló que “desde hace 25 años, lo consulté, sentí la aprobación en mi corazón y fue Dios quien me permitió continuar con mi trabajo social y comunitario. Karina Carpio recordó la importancia de la unidad y la disciplina, llamó a todos a votar el próximo 21N con consciencia y con la firme convección de querer paz para el país.