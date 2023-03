Al menos 80% de las aulas de la UPEL estarían inoperativas por vandalismo

|| Glenn Requena | Foto: Glenn Requena / Rodolfo Gamarra

Los estudiantes solicitan la reactivación del comedor y de los servicios médicos de la institución

Durante su visita a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Maracay, Raúl López Sayago, rector de la casa de estudios, aseveró que al menos 80% de las aulas y laboratorios del núcleo están inoperativos, “producto de la falta de asignación presupuestaria y del vandalismo provocado por personas que hurtan las instalaciones”.

Detalló que entre 80% y 85% de las aulas están inoperativas, ya que la delincuencia ha atacado constantemente a la casa de estudios. Hay espacios que están a oscuras ante la falta de transformadores.

“Eso no se lo va a llevar cualquier persona, deben ser personas que están bien preparadas para bajar un transformador y llevárselo sin ningún tipo de problema”, enfatizó.

La autoridad universitaria denunció la “deplorable situación” en la que se encuentra el Pedagógico, cuando en su momento fue uno de los mejores institutos de educación superior en el país.

Agregó que la falta de presupuesto imposibilita el mantenimiento, preservación y conservación de la planta física, además de la ausencia de insumos y vigilancia, lo que ha generado que la universidad no se encuentre en condiciones favorables.

“Somos dolientes y nos resistimos a rendirnos. Hemos girado enumeradas comunicaciones a los entes estatales y nacionales, para que atiendan la necesidad del Pedagógico. Hemos observado que a otras universidades se le están haciendo arreglos, que no debería ser así, sino un plan estructural para todo el parque universitario nacional”, recalcó.

Consideró que la UPEL es el plantel universitario más importante de Venezuela, porque es donde forma a los docentes. “Sin docentes no hay profesionales de ningún tipo, no hay ingenieros, médicos, abogados, en fin, es la base fundamental de cualquier sociedad. Sin educación no hay generación de conocimiento”, puntualizó.

POR UNA MEJOR UNIVERSIDAD

Isva Vera, representante estudiantil de la UPEL Maracay, aseguró que han hecho dos reuniones con las autoridades regionales, pero todavía no hay respuestas concretas para mejorar la infraestructura.

“No solamente la entrada de la universidad es la UPEL. Los estudiantes nos interesan que nos arreglen el comedor, necesitamos servicio médico y una beca digna”, manifestó.

EL DATO El presupuesto solicitado para este año fue de 1.575 millones de bolívares. Sin embargo, las autoridades asignaron 302 bolívares.