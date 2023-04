Iglesias arrancan la Semana Santa con la Bendición de las Palmas

|| Glenn Requena

En la catedral de Maracay, el Obispo, Monseñor Enrique Parravano presidirá la eucaristía a las 8:00 am

La diversas iglesias católicas que están en la ciudad de Maracay, municipio Girardot, arrancaron las diferentes actividades eclesiásticas en el marco de la Semana Santa. Este 02 de abril es Domingo de Ramos y en algunos templos se hará la Bendición de las Palmas.

En La Catedral de Maracay, primero será la misa a las 8:00 am, presidida por el Obispo de la Diócesis de Maracay, Mons. Enrique Parravano, para después dar arranque a la Bendición de las Palmas. La jornada concluirá con otra eucaristía a las 11:00 am.

En la Parroquia San Pablo Apóstol, en la comunidad de 23 de Enero, la procesión de las palmas será a partir de las 7:30 am. A las 8:00 am y 11 am, los fieles podrán acudir a las misas con los grupos como “Movimiento Bíblico y Lectores de la Palabra” y “Sagrado Corazón de Jesús”.

El Domingo de Ramos es uno de los días más celebrados durante la Semana Mayor, porque da inicio a estas fechas sagradas y se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.