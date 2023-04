Nancy Hidalgo: una restauradora que habla con las imágenes para su perfección

|| Redacción El Periodiquito

En el caso del estado Aragua, cuando pides buscar un restaurador para las imágenes de las iglesias, son muy, pero muy pocas las personas que acuden a este llamado por la falta de personal calificado en esta área, donde lo principal que debe tener es la entrega y fe que lo que estás haciendo va quedar bien. Así es el caso de la señora Nancy Isabel Hidalgo Poggioli, habitante de la comunidad de La Coromoto, en el municipio Girardot, cuyas manos, inteligencia y paciencia le han permitido restaurar imágenes en varias iglesias, asegurando que estas le hablan cuando quieren una mejora de su presencia.

A la edad de 12 años, la señora Nancy Hidalgo inició los estudios en la Escuela de Arte “Rafael Monastero” que estaba antes en lo que es hoy la Concha Acústica de Las Delicias, su sueño era ser arquitecta, pero su papá le recomendó que estudiara Dibujo Técnico, posteriormente entró a trabajar en lo que antes se llamaba Arsenal y hoy es Cavim, elaboraba los diseños de municiones y armas, allí la despidieron hace 23 años, le pagaron su liquidación de 25 años, pero no ha podido recibir su jubilación a pesar que ha pasado cartas y “carticas” al Ejecutivo Nacional.

EL PADRE WILMER

Nancy narró que su tarea de restaurar vino de la inspiración del padre Wilmer Antonio Díaz, quien la orientó y enseñó técnicas, hoy no está en vida luego de ser una de las víctimas del COVID-19. “Mi primera restauración fue la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de la iglesia de La Coromoto, fue un reto, lo hice en 8 meses, hoy su imagen sigue igual, como nueva, recuerdo que cuando lo estaba pintando sentí que me hablaba y me solicitó le colocara más cabello, cejas y el color de la piel fuera más real”.

AMA LA PERFECCIÓN

Para esta destacada restauradora, la perfección debe ser lo primero en cada obra que hace, dijo que al momento en que restauraba la imagen del Nazareno de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, y tenía una duda para que los colores fueran perfectos. En un sueño que tuvo vio como la imagen se volteó hacia ella y le dijo: “Atrévete”. “Para mi no existe el no se puede, todo se puede hacer, Dios me dio este don, lo voy a usar en eso, para restaurar imágenes, actualmente hago estudios en la Escuela de Arte ubicada en la Casa de la Cultura, para estar al día con técnicas nuevas. Por cierto, necesitamos apoyo y ayuda del estado regional para esta escuela”. Dijo Nancy Hidalgo.

IMÁGENES PEQUEÑAS Y GRANDES

Nancy Hidalgo restaura cualquier tipo de imagen, bien sea pequeña o grande, entre sus obras están el Sagrado Corazón de Jesús de La Coromoto, la Virgen de Coromoto de la escuela de La Consolación, el Rafael Arcángel de Ocumare de La Costa, por cierto, cuyo trabajo fue reconocido por su completa perfección.

Esta destacada restauradora sueña con poder tener su casa propia y su taller para trabajar con más comodidad y así poder dar clases y transmitir sus conocimientos a futuras generaciones. La pueden seguir en su Instagram y Facebook: Nancyhidalgo81 o contactar al 0424.3783274.