El Nazareno: La devoción que vive en los corazones de los devotos

Glenn Requena

La imagen de la advocación fue restaurada por José Orta, artista de Santa Cruz y especialista en el arte sacro

Hoy es Miércoles Santo, último día completo de la Cuaresma y el comienzo de la Pascua, una de las celebraciones más representativas y emblemáticas en el territorio nacional, porque se celebra la procesión de Jesús Nazareno, tradición litúrgica en la que los devotos acompañan y rinden homenaje a esta advocación de Jesucristo.

Para muchos, la procesión de Jesús Nazareno no es solo ratificar este hecho histórico y trascendental, sino de acompañarlo y venerarlo, ir detrás de aquel que nació en Belén, se crió en Nazaret y vive en los corazones de los fieles.

En exclusiva para El Periodiquito, Mons. Enrique Parravano, Obispo de Maracay, aseguró que Aragua y la Diócesis de Maracay “tienen mucho que agradecerle al Señor” que por medio de la figura del Nazareno ha intervenido por toda la población. “Pide por nuestras necesidades, nos socorre”.

El morado es uno de los colores más representativos en la Semana Mayor, según las escrituras, Jesús vestía una túnica de este color cuando realizó el vía crucis hasta ser crucificado.

“La devoción de un pueblo se hace presente todos los Miércoles Santo, resplandeciendo la piedad bajo la tonalidad de un color morado nos deja muy claro que Jesús de Nazaret no es sólo importante para Aragua, no es sólo una imagen a la que veneramos, no es una tradición que se suma a las estadísticas anuales, es la fe, la respuesta de los católicos que aún en medio de tantas adversidades, lo sigue, respondiendo a un Dios Padre que no nos abandona”, resaltó el Obispo.

RESTAURACIÓN Y PROCESIÓN

El año pasado, desde La Catedral de Maracay, restauraron la imagen de San José. En este 2023 fue el turno de la figura del Nazareno. Jesús Díaz, párroco del mencionado espacio eclesiástico, detalló que el artista José Orta, residente en Santa Cruz, municipio Lamas, con una larga trayectoria en el arte sacro, fue el encargado de la restauración. Los fieles podrán venerar a la advocación hoy durante la procesión.

“Este año queremos hacer un homenaje especial al Nazareno. Va a salir en procesión en nuestra ciudad y será un homenaje especial, porque es la devoción más importante del país. Cada Miércoles Santo el Nazareno aglutina una gran cantidad de feligreses”, expresó el párroco.

De acuerdo a Díaz, la imagen del Nazareno puede salir otro día en otros países, pero en Venezuela es una tradición que sea el Miércoles Santo. “Fue creándose una tradición y en todas las parroquias quedó como el Miércoles de Nazareno, no por la iglesia, sino por la tradición”. La procesión saldrá desde la Catedral de Maracay a las 5:00 pm y hará un recorrido por la avenida Bolívar.

SER PRUDENTES Durante la procesión suelen estar cientos de personas detrás de la imagen del Nazareno, es por ello que el Obispo de la Diócesis de Maracay recomendó a los ciudadanos ser prudentes, ya que el COVID-19 aún continúa en Venezuela, por lo que es importante que los fieles mantengan el uso del tapabocas y del gel antibacterial. “Un pastor tiene la obligación de orientar y velar siempre por su rebaño. Yo soy de los que piensa que el virus que provocó la pandemia aún sigue en medio de nosotros […] No es algo que se ha ido, y con esto no pretendo alarmar ni angustiar, solo deseo que entendamos que debemos aprender a convivir teniendo presente que el virus es una realidad latente”, enfatizó Parravano.

¿QUÉ HARÁN EN LOS TEMPLOS?

La Catedral de Maracay

7:30 am: Santa eucaristía

10:00 am: Solemnidad presidida por Mons. Enrique Parravano

4:30 pm: Santa eucaristía

5:00 pm: Procesión del Nazareno

Parroquia San Pablo Apóstol

9:00 am: Coronilla con el Nazareno

3:00 pm: Santa misa

4:00 pm: Procesión con el Nazareno

Catedral Nuestra Señora de La Asunción

5:00 pm: Eucaristía

6:00 pm: Procesión con el Nazareno

Parroquia San Vicente de Paul

4:30 pm: Confesiones

6:00 pm: Misa de las Promesas

Parroquia San Carlos Borromeo