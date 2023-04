Dirección de Vigilancia y Tránsito Terrestre (DVTT) de la PA inició el Recovac

Desde muy temprano en este domingo de resurrección, los oficiales de la Policía del estado Aragua, adscritos a la Dirección de Vigilancia y Tránsito Terrestre (DVTT), vienen realizando el operativo preventivo de Regulación y Control de Velocidad (Recovac), en la Autopista Regional del Centro, en lo que corresponde al tramo de la región aragüeña.

El comisionado Andrés Adalfio, director de esta unidad policial, señaló que con este despliegue se evita que durante el retorno de los temporadistas producto del asueto de Semana Santa, se vaya a registrar un accidente o colisión vehicular. “Desde La Cabrera hasta los límites con el estado Miranda, estamos realizando este Recovac en ambos sentidos, se realizará las veces que sea necesario durante todo el día de hoy y mañana lunes 10 de abril”, dijo el jefe policial.

Reiteró el llamado para que los conductores no hablen por celular cuando manejan, no ingieran licor, respetar las señales de tránsito y límites de velocidad, de igual manera a las familias que los acompañan para que sean vigilantes de quien va detrás del volante, no incumpla ninguna de estas recomendaciones.

|| NP