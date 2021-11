Luis E. Martínez apuesta a lograr una candidatura única en Aragua

|| Glenn Requena

Reveló que en los próximas horas podrían conocerse declinaciones a favor de aspiraciones

En exclusiva para El Periodiquito, TRV y Auténtica 107.5 FM, Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del estado Aragua por la Alianza Democrática, reveló que en las próximas horas al menos cuatro organizaciones políticas que respaldan a otros aspirantes, lo apoyarán en los comicios regionales del próximo 21 de noviembre.

El parlamentario precisó que un grupo de organizaciones políticas y civiles lo apoyarán. Próximamente las toldas se pronunciarían a su favor, por lo que podrá competir en las elecciones con un equipo amplio de tarjetas que lo respaldarán para ganar la gobernación de la entidad.

Reconoció la manera democrática en la que aspirantes municipales han puesto a disposición sus cargos, para dar paso a un candidato unitario para ganarle al Gran Polo Patriótico (GPP).

Afirmó que a más tardar mañana se van a producir una serie de decisiones que llevarán a una candidatura “única o casi única”.

“Prefiero que sean los jefes de los partidos nacionales y regionales quienes lo informen. Por lo menos tres o cuatro organizaciones políticas hoy o mañana anunciarán la declinación de sus candidatos para postularme. Ya se realizó la primera reunión formal, hay conversaciones entre distintos sectores de la oposición democrática aragüeña en procura a un candidato único”, resaltó.

Destacó que llegó el momento en que los abanderados regionales que saben que no tienen altas posibilidades de ganar las elecciones den un paso al costado y brinden el apoyo al que tenga más oportunidad de ser electo.

¿POR QUÉ LA GOBERNACIÓN?

Desde que se conoció la candidatura de Martínez para la gobernación de la región, muchos de los aragüeños se preguntaron por qué decidió lanzarse como aspirante, cuando la mayoría de los aragüeños desconocen su carrera política.

Aseveró que al nacer en Maracay tenía una deuda con el estado, ya que se desempeñó en cargos de la función pública y privado en el oriente de Venezuela.

“Creo que puedo ser la diferencia entre una gestión de rutina y una gestión que transcendía. Estoy convencido que puedo convertirme en un motor para que Aragua despeje”.

“NO VOTAR ES VOTAR”

El también diputado a la Asamblea Nacional (AN) sugirió a aquellas personas que aún no deciden participar en los comicios regionales y municipales, no deben quejarse después al ver que todos los espacios gubernamentales pertenecen a una corriente diferente a la que ellos hubiesen elegido.

“Ustedes van a ser más responsables que cualquiera. No votar es votar, votar por ineficiencia, en que se mantengan las colas, en que no haya gas, para que no les alcance el salario”, enfatizó.

HCM PARA LOS FUNCIONARIOS

El aspirante finalizó que los funcionarios policiales gozarán de todos sus beneficios al ganar los comicios venideros. Durante su gestión se acabarían las “colaboraciones” en las alcabalas, “los uniformados contarán con salarios decentes, que desde hace años han perdido”.

Además, volverían los beneficios como el Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM). “Hay que garantizar que el HCM funcione para ellos y sus familias”.

Dijo que los bomberos, Protección Civil (PC) y los empleados públicos, tendrán sueldos y beneficios dignos.

MODELO ACADÉMICO El vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la AN manifestó que tiene profundas diferencias con el modelo de gestión público universitario en el territorio nacional. Reiteró que debe discutirse el futuro de las casas de estudios en Aragua. Martínez lidera dos universidades, una en el país y otra en Estados Unidos, y señaló que las actividades académicas no pararon ni un día. Al llegar la pandemia del COVID-19 se mudaron a la virtualidad y continuaron formando profesionales, mientras que las instituciones públicas están paralizadas. “Estuve unos pocos días en la sede de Cagua de la UCV y eso es vergonzoso. También visité la UPEL y conversé con ambos directivos. El problema aquí es el modelo, tenemos que discutir eso. No solamente es enseñar, también es gerenciar”. Opinó que las universidades deben formar a personas que puedan competir en cualquier parte del mundo, carreras como criptoeconomía, mercadeo digital e inteligencia artificial son competencias que el diputado emprendería en Venezuela.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En gestiones anteriores el acercamiento que han tenido los gobernantes ha sido “complicado”, no todo el tiempo llegaba la información oficial, lo que dificultaba la labor de los periodistas.

Los reporteros de política acudían constantemente al Parlamento Legislativo, hoy es difícil. Es por ello que el candidato y dirigente de Acción Democrática (AD), aseguró que los medios de comunicación son un ente contralor, que cualquier gobernador debería valorar. “A los medios hay que respetarlos, entender que están para ayudarnos”.

PERFIL POLÍTICO