¿Cómo se detecta el golpe de calor en las mascotas?

¿CÓMO EVITARLO? No dejar las mascotas encerradas en un vehículo, ni cuando está estacionado con sombra. El doctor Fausto Reyes Delgado recomendó no exponer a perros y gatos a temperaturas elevadas o lugares encerrados. “El error más común es cuando los dejamos encerrados en un automóvil, aunque tengamos la ventana un poquito abajo”, señala. Agua fresca y abundante durante todo el día y no sacarlos de paseo en horas de altas temperaturas. Esto también los protege de los pulpejos. El especialista resaltó que los paseos no sólo hay que hacerlos en horarios donde no haya sol, también hay que llevar agua en un recipiente, como un atomizador, para que puedan beberla. Incluso cargar una toalla de algodón para mojarla y ponerla sobre el vientre o el dorso del animal si la temperatura incrementa. “A muchos propietarios les encanta cortarles el pelo para decir que así se sienten más frescos pero no, eso los predispone a que sean más sensibles ante el incremento de temperatura. El pelaje en los animales de compañía atrapa aire y lo aísla, entonces es muy importante”.