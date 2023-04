Adultos mayores cancelan tarifa completa en el transporte público

|| Rodolfo Gamarra | Fotos: Rodolfo Gamarra

Algunas personas mayores piden 100% de exoneración al mostrar su carnet

Desde hace aproximadamente un mes se decretó un nuevo aumento en las tarifas del transporte público, según Gaceta Oficial de fecha 7 de marzo de 2023, donde también aclaran que los adultos mayores y personas con discapacidad pagan 50% del pasaje.

En los siguientes días han sido diversas las quejas por parte de los adultos mayores, quienes han tenido que enfrentar a algunos conductores y transportistas para exigir su derecho a pagar la tarifa preferencial.

Sin embargo, los transportistas aseguran que desde el decreto han cumplido con lo dispuesto. José López, jubilado, dijo que no paga el medio pasaje por temor a la actitud que asuman conductores y colectores. “Prefiero pagar a que los camioneteros no me quieran llevar”.

José Elías Ramírez, aseguró defender su derecho al pasaje preferencial, aunque algunas veces deba debatir con los conductores de buses. En tanto, Luis Roa aseveró que opta por cancelar completo, “antes de tener que discutir con el colector”.

ASEGURAN CUMPLIR

José Manuel Bandes, conductor de la línea Unión La Victoria, resaltó que ellos aceptan la tarifa preferencial desde el primer día, sin embargo, algunas personas mayores piden ser 100% exoneradas al mostrar su carnet. “Hay que reconocer que la mayoría es consciente y paga su pasaje completo”.

Según Bandes, es difícil para ellos exonerar la totalidad del pasaje, debido a que en oportunidades pagan combustible a precio internacional, además de tener que comprar en dólares los repuestos para los buses.