Sonia O’Neill se retira temporalmente del fútbol por salud mental

La jugadora de la selección Vinotinto, Sonia O’Neill, publicó este domingo un comunicado para anunciar su retiro temporal del fútbol en pro de cuidar su salud mental.

O’Neill hizo referencia a que en el mundo del fútbol femenino pasan muchas cosas que la gente desconoce; por eso ni su familia ni amigos saben cómo fue último año o en la temporada con los Rangers en Escocia.

Dejó claro que se siente físicamente bien, pero no desde el punto de vista mental. “Dejé que la gente me tratara como un número sin valor, no como un ser humano. Dejé que la gente me faltara el respeto hasta el punto en el que me dejé de respetarme a mi misma como persona y jugadora”.

Por eso considera que “no es justo es decir mentiras acerca de mi carácter, mi personalidad, quién soy; cómo tuve mis lesiones o que digan que necesito subir solo fotos de fútbol en las redes porque si no, no voy a jugar más y mucho más”.

Espera retornar al fútbol con el mismo ímpetu y en pro de un mejor ambiente para las jugadoras de fútbol.