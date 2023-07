Elías Díaz rompió la mala racha de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas

LUIS ROBERT NO PUDO JUGAR Luis Robert Jr no participó en el Juego de Estrellas que se realizó anoche, tras sufrir un problema de rigidez muscular en la pantorrilla derecha durante el Derbi de Jonrones. Los Medias Blancas indicaron que Robert se sometió a una resonancia magnética en Seattle, y que su condición se analizará diariamente. El pelotero cubano sintió la rigidez en la pantorrilla durante la primera ronda y no disputó el Juego de Estrellas como precaución, añadió el club.