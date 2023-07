Eduardo Escobar la botó por primera vez con los Angelinos

El venezolano Eduardo Escobar consiguió su primer cuadrangular con los Angelinos de los Ángeles el día de ayer, en el segundo partido de una doble tanda con los Tigres de Detroit.

El jonrón fue en la alta del tercer capítulo, el inicialista pescó un lanzamiento de Matt Manning y desapareció la bola por todo jardín derecho con una profundidad de 350 pies.

OHTANI LOGRÓ SU 1RA BLANQUEADA Y PEGÓ 2 JONRONES

Shohei Ohtani logró su primera blanqueada en las mayores en un juego y sacudió dos vuelacercas en el otro, para que los Angelinos de Los Ángeles barrieran a los Tigres de Detroit.

La jornada fulgurante del astro japonés concluyó con un susto. Abandonó el segundo duelo tras sufrir calambres.

Hizo una mueca de dolor luego de disparar su 38vo jonrón de la campaña, en el cuarto inning.

En el primer duelo, Ohtani toleró un hit y recetó ocho ponches al cubrir toda la ruta por vez primera, para que los Angelinos derrotasen 6-0 a los Tigres.

Después envió dos pelotas al otro lado de la cerca por Los Ángeles, que se impuso por 11-4 y continuó su resurgimiento, al cosechar su noveno triunfo en 11 compromisos.

Ohtani (9-5) no permitió un hit hasta el quinto inning, cuando Kerry Carpenter abrió la parte baja con un sencillo. Pero prácticamente no dio más libertades en el mismo día que los Angelinos confirmaron que el versátil astro japoné, no será transferido antes de la fecha límite de canjes.

La superestrella no cedió a la tentación de hablar sobre lo que podría ocurrir el año próximo.

“En la temporada realmente no me gusta pensar a largo plazo, sólo me concentro en la campaña y en cada juego que está frente a mí”, dijo Ohtani tras el primer encuentro. “Evidentemente, he estado con los Angelinos durante toda mi carrera acá, y amo a los fanáticos. Me encanta el equipo y no tengo quejas”.

MIGUEL CABRERA MÁS DE TONY GWYNN

Miguel Cabrera conectó un hit el día de ayer, en el segundo juego de una doble tanda disputada en el Comerica Park. Se trató de un sencillo, su única base alcanzada en el duelo, para llegar a 5.309 de por vida en las Grandes Ligas, e igualar a Adrián Beltré.

Tras su actuación en la jornada, Cabrera llegó a 3.134 inatrapables en la MLB. Sólo siete petardos le separan del inmortal Tony Gwynn, en el peldaño 21.