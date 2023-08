Yulimar Rojas intentará alcanzar a Iván Pedroso con un cuarto título mundial en Budapest

La criolla disputará la tarde del viernes en la final del triple salto con la mente puesta en otro campeonato al aire libre

La venezolana Yulimar Rojas, tres veces campeona del mundo al aire libre de triple salto, aspira a colgarse en Budapest su cuarta corona para igualar a su entrenador, el cubano Iván Pedroso, que durante su etapa como atleta profesional logró cuatro títulos mundiales en salto de longitud.

Yulimar Rojas, de 27 años, es la gran referente internacional del triple salto femenino y la última vez que fue derrotada fue hace más de dos años, el 9 de julio de 2021 en Mónaco.

La atleta venezolana posee un palmarés muy abultado que incluye un oro (Tokio 2020) y una plata olímpica (Río de Janeiro 2016), tres mundiales al aire libre (Londres 2017, Doha 2019 y Eugene 2022), tres mundiales en pista cubierta (Portland 2016, Birmingham 2018 y Belgrado 2022) y dos Ligas Diamante (2021 y 2022).

Afincada en España, entrena y vive en Guadalajara con el grupo que lidera su entrenador, Iván Pedroso, una leyenda del atletismo.

“Todos los días pienso en acercarme a Iván Pedroso. Es lo que me motiva y me da fuerzas. Cada día trabajamos para eso. Quiero superarle en todos los sentidos, sé que es bastante difícil pero cada día me acerco más y sé que está temblando. Quiero hacerlo de la mejor forma y revalidar el título y hacerlo en grande”, declara en Budapest.

Si gana en Budapest igualará en cuatro títulos mundiales a su entrenador y mentor, al que busca siempre con la mirada en la grada antes de cada salto para que le dé indicaciones de cómo tiene que hacerlo para mejorar.

Iván Pedroso tiene en su palmarés un oro olímpico (Sídney 2000), cuatro mundiales al aire libre (Goteborg’95, Atenas’97, Sevilla’99 y Edmonton 2001) y cinco mundiales de pista cubierta (Toronto’93, Barcelona’95, París’97, Maebashi’99 y Lisboa 2001).

Aparte del oro, el otro objetivo que persigue Yulimar Rojas en Budapest es el del récord mundial que ella misma posee (15.74).

“El récord es lo que esperan de mi todos, yo misma también, y esto es una oportunidad para lograrlo”, confiesa.

LEYANIS PÉREZ QUIERE SORPRENDER

Con Yulimar Rojas como más que firme candidata al oro esta tarde en el triple salto del Mundial de atletismo de Budapest, la batalla entre las demás parece ser por la medalla de plata. La joven cubana Leyanis Pérez parece con capacidades para pelear por ella, aunque prefiere no autolimitarse.

“No es imposible. Al contrario, competir contra ella me llena de energía, me gusta saber que estoy compitiendo contra la mejor del mundo, contra la campeona”, destacó Leyanis Pérez.

|| Agencia EFE