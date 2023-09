Víctor Zambrano: Invito públicamente a Miguel Cabrera a jugar con los Tigres de Aragua

RESPUESTA INMEDIATA Miguel Cabrera, afirmó ayer por la tarde, que no tiene planes de jugar en Venezuela con el equipo del cual es ficha en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Tigres de Aragua. El maracayero, futuro Salón de la Fama en el beisbol de Grandes Ligas, aseguró que tampoco ha conversado con nadie, ni ha tenido comunicación con la gerencia bengalí. La información se dio a conocer a través de la cuenta en X (antes Twitter), del medio digital especializado en beisbol “El Extrabase”, que logró conversar de primera mano con el slugger criollo, por intermedio de la periodista Mari Montes. “He estado lidiando con la lesión de la rodilla derecha toda la temporada, y no tengo planes de jugar en Venezuela por ese problema”, expresó Cabrera desde Estados Unidos, donde vive la temporada de su retiro definitivo del beisbol como jugador activo. El llamado “Tigre Mayor” ya había dicho hace un año atrás, en una entrevista virtual y múltiple para varios periodistas venezolanos, que no jugaría o no tenía pensado jugar en su país, ni siquiera para una última temporada.