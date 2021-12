Latifi recibió amenazas de muerte tras Abu Dabi

||Agencia AP

Su accidente a cinco vueltas del final cambió por completo la resolución del Mundial de la Fórmula 1 en el circuito del Medio Oriente

El piloto canadiense de Williams, Nicholas Latifi, reveló el día de ayer que recibió amenazas de muerte luego que su colisión hacia el final del Gran Premio de Abu Dabi causó un final controversial para la última carrera de la temporada.

El choque a cinco vueltas de final puso en el circuito el auto de seguridad y ayudó a Max Verstappen a vencer a Lewis Hamilton por el título.

Latifi, de 26 años, condenó el torrente de abusos que ha recibido en redes sociales.

“Lo que me sorprendió fue el tono extremo de odio, abusos e incluso amenazas de muerte que recibí”, dijo en una declaración.

Hamilton, de Mercedes, tenía una ventaja de 12 segundos sobre el Red Bull de Verstappen, que iba segundo, cuando el choque causó la bandera amarilla.

Verstappen se fue a los pits por neumáticos nuevos y Hamilton se mantuvo en la pista. Inicialmente, el director de la carrera dijo que los pilotos no podían pasar el auto de seguridad, pero más adelante revirtió su posición, algo que regresó a Verstappen al segundo puesto una vez se reanudó la carrera una vuelta del final.

Verstappen entonces rebasó a Hamilton para ganar su primer campeonato mundial, negándole a Hamilton su octavo cetro, que habría sido un nuevo récord.

Mercedes protestó inmediatamente, pero retiró su apelación la semana pasada.

Latifi se había disculpado ya por su papel en la carrera del pasado 12 de diciembre, pero dijo que él siempre compite con todo hasta la bandera de meta, no importa la posición que lleve.

“A las personas que no entienden o no están de acuerdo con eso, está bien, tienen derecho a su opinión, pero usar esas opiniones para alimentar odio, abusos y amenazas de violencia, no sólo contra mí, sino contra las personas cercanas a mí, eso me dice que esas personas no son hinchas verdaderos del deporte”, escribió Nicholas Latifi en sus redes sociales.