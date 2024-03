Max Verstappen saldrá primero en Melbourne

Max Verstappen no dejó margen a la sorpresa este sábado en Melbourne y logró la primera posición en la parrilla de largada para el Gran Premio de Australia del domingo. Lo que no es tan habitual es que Lewis Hamilton, que salió desde la pole en Albert Park en ocho ocasiones, no avanzase a la última ronda de la sesión de calificación.

Verstappen, vencedor en las dos primeras carreras de la temporada en Bahréin y Arabia Saudí, estará acompañado en la primera fila de la grilla por el piloto de Ferrari Carlos Sainz, que regresó a competir tras una operación de apendicitis. Fue la 35ta pole de Verstappen en la F1.

Su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, que acumula dos segundos puestos en lo que va de temporada, logró clasificarse tercero. Pero los comisarios le aplicaron una sanción de tres puestos a Pérez y quedó relegado a la sexta plaza por obstaculizar a Nico Hulkenberg.

La mayor sorpresa de la jornada la dio el Mercedes de Hamilton, que no pudo pasar de la segunda ronda en la sesión y saldrá desde la 11ma posición. Es su peor puesto en la calificación en Melbourne desde 2010.

Con información de AP