La Escuela Deportiva Elena Torres continúa incentivando y desarrollando el deporte en Revenga

|| Carlos Duno

***El club de fútbol sala y fútbol de salón es uno de los más prestigioso de la jurisdicción aragüeña***

El municipio José Rafael Revenga del estado Aragua cuenta con un alto número de clubes deportivos en sus diferentes disciplinas que trabajan fuertemente en el pro del bien común, tal es el caso de la Escuela de Iniciación Comunitaria Social Deportiva Elena Torres, que es una de las academias de fútbol sala y fútbol de salón más antiguas de la localidad de El Consejo.

La institución deportiva fue fundada el 18 de diciembre de 1999 y en la actualidad cuenta con un total de 80 integrantes entre los 5 a 20 años de edad.

La Escuela Deportiva Elena Torres entrena en la cancha José González que está ubicada en la comunidad Las Luisas en El Consejo. Divididas en dos disciplinas, el fútbol sala cuenta con las categorías sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 y sub-17, mientras que el fútbol de salón maneja las categorías mini futsal, mini pre, pre-infantil, infantil (A, B y C) y juvenil.

Los días de entrenamientos son los miércoles y viernes de 2:00 a 3:30 pm para los niños de 5 a 8 años en las dos disciplinas. En el horario de 3:30 a 5:00 de la tarde practican los niños de 10 a 12 más el equipo femenino. De 5:00 a 6:30 de la tarde les toca el turno a los muchachos entre los 13 y 19 años.

En la actualidad cuentan también con las categorías master papá y máster mamá, las cuales tienen 15 integrantes cada uno. Dichos equipos ejercitan los lunes, miércoles y jueves de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

La institución cuenta con un cuerpo técnico compuesto por los entrenadores Richard Heredia, Luis Díaz, Gilberto Polanco y Alexander Heredia, acompañados por la delegada de la institución Sugey Ustáriz. El club Elena Torres está registrado en la Asociación de Fútbol de Salón del estado Aragua desde el año 2000.

Alexander Heredia, profesor y presidente de la institución deportiva, reveló que uno de los objetivos generales de la institución es la masificación deportiva dentro del municipio José Rafael Revenga.

“En el año 1999 un grupo de aproximadamente 19 jóvenes nos organizamos y registramos para ese entonces la ONG (Organización No Gubernamental) Club Deportivo Elena Torres. Luego por orientaciones y normativas del Ministerio de Deportes, en el año 2006 tuvimos que registrarnos como Escuela Comunitaria de Iniciación Deportiva Elena Torres y hace dos años otra vez por orientaciones del ente rector del deporte tuvimos que registrarnos nuevamente con el nombre Escuela de Iniciación Comunitaria Social Deportiva Elena Torres, que es nuestro nombre actual”, explicó el profesor Heredia.

“Es de resaltar que todos estos niños, niñas y adolescentes pertenecen a los distintos sectores y comunidades del municipio Revenga”, agregó Heredia.

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN

El club fue galardonado en el año 2000 como la mejor escuela de segunda categoría por parte de la Asociación de Fútbol de Salón de Aragua. A lo largo de los años, la institución ha representado tanto al municipio Revenga como al estado Aragua en los distintos campeonatos regionales y nacionales que se han efectuado en los estados Barinas, Táchira, Monagas, Nueva Esparta y Carabobo.

Por la escuela han pasado talentosos atletas como Yudeilis Valero, Yilvi Conde y Jean Carlos Morales. Valero fue integrante de la selección nacional de fútbol sala entre 2007 y 2009. Conde también integró la selección regional y absoluta, mientras que Morales llegó a jugar en la Liga Profesional de Venezuela de Fútbol Sala con Trujillanos.

En lo que respecta al apoyo institucional y gubernamental, el profesor Alexander Heredia mencionó que el alcalde Daniel Perdomo Briceño los ha apoyado en la dotación de material deportivo, mantenimiento de los espacios de entrenamientos y con el financiamiento de los gastos logísticos del equipo en los campeonatos regionales y nacionales

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

Josué Volcán:

“A todos los niños les digo que este es un deporte para divertirse y no estar todo el día pegado del teléfono. Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo”

Sergio Castillo:

“Estoy en la categoría sub-7 de fútbol de salón. Soy el portero del equipo y disfruto mucho atajar la pelota. Mi jugador favorito es Lionel Messi”

Sofía Alvarado:

“Me gusta el fútbol porque me divierto mucho y me hace sentir feliz. Siempre me ha gustado estar corriendo. Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo”

Jhonayker Gutiérrez:

“Juego desde los seis años en la escuela y lo que más me gusta es la mentalidad positiva que nos enseñan, aquí no hay negatividad. Mi jugador favorito es Yeferson Soteldo”