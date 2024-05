Atlético Sabaneta FSC suma 21 años formando a los próximos exponentes de Revenga

LOS REYES DEL BALÓN Algunos de los jóvenes integrantes del club de fútbol de salón, tomaron la palabra para expresar su día a día en la escuela y, sobre todo, lo que más les gusta de la disciplina. Samuel Astorino, de la categoría sub-16, dijo que “este es un juego colectivo y si un jugador hace algo mal hay que corregirlo y no reprochárselo”, también agradeció el trabajo de sus entrenadores. Por su parte, Yeiber Moreno de 13 años de edad, apreció que “los valores que he aprendido en todo este tiempo son la humildad, compañerismo y trabajo en equipo”. A su vez, agregó que su jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Manuel Benítez de 15 años fue más allá e hizo una pequeña recomendación a todos los jóvenes que quieren practicar la disciplina. “Mi mensaje a los chamos es que practiquen mucho y nunca se rindan. Me gusta la escuela porque he aprendido mucho”.