Carlos Alcaraz es el nuevo rey de París

Carlos Alcaraz consiguió su primera corona en Roland Garros y su tercer Grand Slam, tras remontar en la final contra Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2, en 4 horas y 19 minutos.

El tenista de 21 años, que gracias a esta victoria ascenderá al número 2 del mundo, se dejó caer sobre la tierra batida de la pista Philippe Chatrier antes de ascender a la grada donde estaba su equipo y su familia y abrazar a su abuelo, a sus padres y hermanos.

Alcaraz se convierte en el décimo español que se alza con el Grand Slam de tierra batida, suma el triunfo número 26 de españoles en París y en el más joven ganador de trofeos grandes en las tres superficies.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024