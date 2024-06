Panteras de Revenga: Más de dos años impulsando el voleibol en todo el municipio

|| Carlos Duno

***Más de 60 niños, niñas y adolescentes hacen vida en la escuela ubicada en la comunidad Santa Teresa Parte Baja***

Con el objetivo de seguir ganando adeptos y practicantes en el deporte, la escuela de voleibol menor Panteras de Revenga es una de las referentes de la disciplina en el municipio del eje este del estado Aragua.

Tras un arduo trabajo de más de dos años, donde lograron despertar el interés de la población aragüeña, la escuela cuenta con una nómina actual de 60 niños, niñas y adolescentes que trabajan fuertemente para ser mejores ciudadanos y deportistas.

Panteras de Revenga fue fundada el 25 de mayo de 2022 y cuenta con un total de seis categorías; Desarrollo, pre-mini, minivol, infantil, pre-juvenil y juvenil. Entrenan en la cancha Socorro Acosta de Sánchez en la comunidad Santa Teresa parte baja.

En cuanto al cronograma, practican los días lunes (5:30 a 7:00 pm), martes (5:30 a 9:00 pm), miércoles (5:30 a 7:00 pm) y jueves de 5:30 a 9:00 de la noche. Los integrantes están divididos por los respectivos horarios de sus categorías.

La directiva del club está integrada por Cristina Landaez y Maira Orellana como delegadas, acompañadas por Yohandry Torres quien cumple las funciones de entrenador y preparador físico de todos los atletas de la escuela. Torres, explicó que cada una de las categorías están segmentadas por las edades de sus participantes.

“La categoríadDesarrollo atiende a niños y niñas de 6 a 8 años de edad, la pre-mini de 9 a 11 años, minivol está integrada de 12 a 13 años, infantil de 14 a 15 años, la pre-juvenil está compuesta por jóvenes de 16 a 17 años y la juvenil es de 18, 19 y 20 años de edad”, detalló Torres.

“Nuestro objetivo siempre ha sido la masificación del deporte dentro del municipio Revenga, y gracias al apoyo, hemos podido rescatar disciplinas que estaban olvidadas, como en nuestro caso el voleibol. Aquí las dos disciplinas que más se practicaban era el beisbol y el fútbol de salón”, especificó el entrenador.

Yohandry Torres explicó que todo inició hace siete años cuando comenzó a organizar caimaneras domingueras en las cuales buscaban incentivar la práctica deportiva en Revenga. Cristina Landaez y Maira Orellana lo ayudaban desde entonces.

“Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que el voleibol era una de las disciplinas que más llamaba la atención de los niños y jóvenes, por lo que tomamos la iniciativa de fundar la escuela Panteras de Revenga”, explicó Torres.

COMPETENCIAS

La escuela ha participado en diversos torneos estadales y municipales, ha logrado varios campeonatos y subcampeonatos en sus distintas categorías.

En 2023, Panteras de Revenga levantó el trofeo en la categoría pre-mini de la Copa Vacacional y repitió la hazaña en la minivol con la Copa Navidad Revenga. En la Liga Menor de Voleibol de Aragua también consiguieron el cetro con la representación pre-mini.

En la Copa Apertura 2023, la escuela logró el subcampeonato en pre-mini y minivol en una justa que se disputó en el municipio José Félix Ribas.

El pasado 1 de junio comenzaron su participación en la Liga Menor de Voleibol del estado Aragua, donde tienen los equipos infantiles femeninos y juveniles masculinos. En las próximas semanas también enviarán una representación de la pre-juvenil para un torneo en Cagua. Para el mes de agosto estarán en el Festival Nacional de Voleibol que se efectuará en el estado Lara con la categoría pre-mini.

LAS REINAS DE LAS ALTURAS (RECUADRO CON FOTO)

Valeria Montilla, Yorgeanys Tirado y Neurymar Díaz fueron algunas de las jugadoras que expresaron su felicidad por estar en Panteras de Revenga y practicar semana a semana su deporte favorito.

“Al principio el voleibol no me gustaba. Mi mamá me decía que entrara al equipo, empecé a venir a la cancha a ver los juegos y eso me inspiró para comenzar a jugar”, dijo Montilla.

Por su parte, Tirado detalló que “he aprendido las técnicas de defender y rematar”, mientras que Díaz invitó a los demás niños y niñas a “que se unan a la escuela para tener un buen desarrollo”.











