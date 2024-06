Escuela de fútbol “Estrellas de Linares”, con perseverancia brillan con luz propia

Manuel Laza Jr

***Esta escuela nació con el objetivo de formar jugadores de alto rendimiento****



La disciplina del Futsal se mantiene en crecimiento en el estado Aragua, al punto que es uno de los deportes más practicado en las comunidades de nuestro estado, es por ello que el profesor y entrenador Edgar Eduardo Rodríguez instauró la escuela de fútbol Estrellas de Linares.

El 22 de junio del 2022 abrió sus puertas en el municipio Linares Alcántara, más específico en la cancha de Santa Inés, pero fue un inicio lento y doloroso, así lo comentó Rodríguez “los primeros pasos fueron muy duros, porque a pesar de ser conocido en la comunidad ganarse la confianza de los vecinos fue muy difícil”.

Pero gracias a la perseverancia fueron llegando los frutos “paso a paso fueron entendiendo la comunidad y los representantes que no se trataba de un experimento y que sus hijos no iban ser usados como conejillos de laboratorio” comentó el fundador de la escuela, agregando que también vivió momentos tristes.

“Ya una vez educados los representantes en la parte deportiva y psicológica todo empezó a cambiar” Durante los primeros seis meses les tocó realizar un arduo trabajo para consolidar la escuela “teníamos que ir a buscar y llevar a los atletas a su casa”.

Una vez establecida la escuela comenzó abrirse las puertas en la comunidad, con patrocinantes, los representantes y las otras disciplinas que ahí convergen.

OBJETIVO A CORTO Y LARGO PLAZO

El profesor Eduardo destacó que tienen muy marcado cual es el objetivo a corto plazo “queremos que los chamos, nuestros atletas se consoliden y sean reconocidos en el municipio, además de divertirse en el campo de juego o fuera de la cancha”.

También señaló que el club sueña con unos futbolistas con nuevas espectativas referentes al mundo deportivo.

Mientras que a fututo el anhelo es que sus jugadores puedan llegar a un buen deportivo ya sea regional o nacional y sean profesionales.

Exportación al extranjero y nivel nacional

Dos jugadores formados en esta escuela se encuentran dando lo mejor de ellos y dejando al club donde iniciaron en alto.

Uno de ellos se encuentra en Estados Unidos, con una excelente actuación en fútbol colegial y el otro está en Santa Barbara del Zulia.

METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS

El fundador Edgar Eduardo Rodríguez, que también es profesor, destacó que su trabajo se basa en la pedagogía y la parte empírica basada en su tiempo como jugador activo de fútbol.

“En mi larga trayectoria donde pude jugar en varios clubes del país, como el Aragua FC, también representé a mi municipio, al estado y a la nación en el futsal, gracias a esos conocimientos adquiridos son los que aplico en mi escuela hoy en día” señaló Rodríguez.

RECORRIDO EN TORNEOS

En la evolución deportiva el entrador destacó “al inicio no éramos la cenicienta de los torneos, los primeros en ser eliminados, pero luego hicimos ajustes y el principal que ellos (Los atletas) sean felices y de ahí todo cambio” también señaló que hoy en día han podido ganar torneos dentro y fuera del municipio.

BUENA RELACIÓN CON LOS REPRESENTANTES

Los representantes de los atletas son fundamentales para el crecimiento del atleta y del club, el profesor Edgar destacó ese punto “se trabaja muy bien porque también son vecinos y manejamos el mismo lenguaje, hasta los momentos no han presentado ninguna queja”.

Erika Díaz, una de las representante del club, comentó que su hija tiene un año y medio ingreso a esta escuela y los cambios son notables “por ser niña pensaba que no era adecuado para ella, pero he visto como ha progresado y el hecho de ser niña no importa”.

“NUNCA DIGAN, NO PUEDO”

Para finalizar, Edgar Rodríguez quiso brindarles un mensaje a los jóvenes “saquen de su mente y nunca digan no puedo, que salgan adelante y disfruten de lo que hacen y busquen sus sueños, ya sea ser futbolista profesional o un abogado”.

FUTUROS VINOTINTOS

Yolber González, 15 años

“Me veo en el futuro como profesional de este deporte, de la mano de Dios y mi profesor Eduardo saliendo adelante”.

Eluney Perdomo, 12 años

“Me gusta de este club que no hay diferencia entre niño o niña, todos somos un equipo”.

Ángel Zambrano, 13 años

“Me gustaría llegar a ser un jugar profesional si Dios me lo permite, para ayudar a las personas y a mi familia”.

Dereck Rodríguez, 7 años

“Me gusta pertenecer a Estrellas de Linares, también la disciplina y los consejos de mi profesor Eduardo”.











Beta Función beta











Beta Función beta











Beta Función beta











Beta Función beta











Beta Función beta