Jesús Sucre se vestirá de bengalí

Tigres de Aragua anuncia oficialmente la llegada del receptor Jesús Sucre vía cambio desde Águilas del Zulia por el también careta Sandy León, así lo dio a conocer Víctor Zambrano, presidente de la organización bengalí.

Para Zambrano, la incorporación de Sucre es importante ya que conoce el proyecto de cerca y tuvo la oportunidad de integrarse bien al equipo cuando lo acompañó en su breve experiencia como refuerzo en la temporada 2023-24, “Todos conocemos de la calidad de Jesús Sucre en el home para llevar los juegos, es alguien con experiencia en la liga que aportará todo su conocimiento a este proyecto, en el que tenemos varios brazos jóvenes con talento y receptores jóvenes, el se adaptó bastante bien al grupo en el Round Robin y sabemos que se sentirá a gusto aquí”, comentó Zambrano.

Sucre que defendió el uniforme bengalí en el Round Robin de la temporada 2023-24 se suma a la novena maracayera su quinta organización en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, después de pertenecer a Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia.

El receptor con experiencia en Grandes Ligas, tiene un total de 14 temporadas en la LVBP, con un promedio al bate de .261, producto de 247 imparables en 945 turnos al bate, con 91 carreras anotadas, 34 dobles, 2 triples, 10 cuadrangulares y 102 carreras impulsadas.

Para Jesús Sucre llegar a Tigres de Aragua representa un reto, ya conocía al grupo desde su oportunidad como refuerzo en el pasado Round Robin, “De verdad me siento muy contento ya que me gustó jugar con el equipo en el Round Robin pasado, contento con esta nueva

oportunidad que me da el béisbol, sin duda alguna ya me siento en casa”, comentó Sucre que en su experiencia con Tigres en el RR, dejó un promedio al bate de .264 luego de conectar 14 imparables en 53 turnos al bate con 4 carreras anotadas, 3 dobles, un cuadrangular y 7 carreras remolcadas.

Sucre, receptor con experiencia en Grandes Ligas, disputó 7 temporadas en la Gran Carpa con las organizaciones de Marineros de Seattle, Rays de Tampa Bay y Orioles de Baltimore. Actualmente es parte del equipo Samanes de Aragua, de la Liga Mayor de Béisbol

Profesional.

Nota de prensa