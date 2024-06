Los Chipilines New tienen más de cuatro décadas formando a talentosos peloteros

|| Carlos Duno

***La histórica escuela maracayera cuenta con un staff técnico de calidad para seguir impulsando a los integrantes de la organización***

El beisbol es la disciplina favorita de muchos niños, niñas y adolescentes de cada rincón del país gracias al impulso que han dado los peloteros venezolanos en el exterior y a los equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

De esta manera, hay muchos equipos de pelota menor que hacen vida en toda Aragua que destacan por crear y exportar beisbolistas de gran nivel, entre ellos están Los Chipilines New, histórico club aragüeño que lleva más de 40 años en la formación de peloteros.

Chipilines New se fundó el 22 de octubre de 1982 y desde entonces se han reinventado gracias a los técnicas y enseñanzas de los distintos entrenadores que han pasado por el equipo.

En la escuela hay un aproximado de 250 atletas con 18 equipos filiales en total, que se dividen en seis categorías; Iniciación, formación, infantil A, infantil AA, juvenil A y juvenil AA.

La organización cuenta con una gran cantidad de entrenadores para llevar las riendas de los distintos equipos que hacen vida en la escuela. Algunos de ellos son: Oswaldo Zacarías, Luis Mata, Carlos David Villavicencio, Josnel Martínez, José García, Alberto Mayora, Ramón Carrillo, Gabriel Carrillo, Carlos Domínguez, entre muchos otros. La presidenta del club es Yanet Peña.

Los Chipilines New entrenan en el campo deportivo de Sudamtex en la avenida Bermúdez, en el complejo Jorge Dugarte y en el parque Santos Michelena. Cuentan con un amplio cronograma de entrenamientos que son los días lunes, miércoles y viernes en el campo de Sudamtex y de lunes a viernes en el Jorge Dugarte, en un horario comprendido de 2:00 a 6:00 de la tarde.

En cuanto a los requisitos de inscripción, la escuela pide los recaudos básicos para cada nuevo integrante como la partida de nacimiento o cédula de identidad según sea el caso y llevar siempre sus respectivos monos, camisa y agua.

Para los niños de la categoría iniciación no piden ningún requisito ni mensualidad, ya que buscan incentivar a lo más pequeños para que practiquen el beisbol.

“Cuando estamos en la etapa de niños de tres o cuatro años, que es la categoría de iniciación, ahí mayormente se hace como una inscripción gratuita para ir formando a los niños. Y después, a medida que se va conformando un equipo, se le va indicando a sus representantes los pagos”, dijo el entrenador Josnel Martínez.

TORNEOS DISPUTADOS

Con más de cuatro décadas de existencia, Los Chipilines New han participado en todos los campeonatos regionales de Aragua y en múltiples torneos nacionales.

“El año donde más se arrasó fue el 2013, dónde de seis categorías ganamos las seis, de los cuales obtuvimos tres campeonatos nacionales ese año. La escuela Chipilines está bien parada a nivel estadal. Una organización que trabaja y que forma muy bien a sus peloteros”, comentó Martínez.

PELOTERO MÁS DESTACADO

Múltiples beisbolistas han destacado a lo largo de los años en la organización, entre ellos resalta el nombre del maracayero Jesús Aguilar que se formó en Los Chipilines New y hasta el año pasado jugó en las Grandes Ligas de Estados Unidos. Actualmente juega en la liga japonesa.

PRÓXIMAS COMPETENCIAS

En este momento, la escuela está participando en el Torneo Mantenimiento 2024 de la Liga Ince, donde ya tienen cinco equipos clasificados en las diferentes categorías. La rama de iniciación disputará la próxima semana la final del campeonato, mientras que en la formación ya comenzaron con las rondas finales. La infantil A, infantil AA, juvenil A y juvenil AA clasificaron todas en sus respectivos torneos.

CONSEJO PARA LOS JÓVENES (FRASE DESTACADA)

“Muchos atletas tienen talento, pero al final, mientras no sean educados, no hacemos nada con ser muy bueno si no somos educados. Siempre la disciplina va a ir por delante del talento, porque el que cumple su rol de trabajo, siempre va a estar por encima del talentoso”, dijo Josnel Martínez.